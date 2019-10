Mistře, odpočívej v pokoji. Teď jsi králem hudebního nebe. Slzy nejdou zastavit. Vzpomínám na Vás s úctou a pokorou mistře… Takto komentují čtenáři Deníku na sociální síti Facebook odchod legendy české populární hudby. Podělit se o své vzpomínky a pocity, vyznání, názory, co pro vás zpěvák znamenal, můžete i zde na našem webu.

Pietní místo. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Karel Gott zemřel ve věku 80 let v úterý krátce před půlnocí doma, v kruhu své rodiny. Zpráva o jeho smrti se okamžitě mezi lidmi rozšířila jako lavina. Všichni vzpomínají na to, co pro ně tato velká osobnost vlastně znamenala: