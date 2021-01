Vyzkoušejte tuto delikatesu a zabráníte tím nejen nárůstu vaší hmotnosti, ale současně získáte i větší obranyschopnost proti různým nepříznivým nemocem. Že to není možné? To není pohádka, ale skutečná realita. Tento zázrak znaly a konzumovaly všechny naše babičky.

Křížalky mají blahodárný vliv na zdraví | Foto: P. Podloučková

Možná, že i vy řešíte opakovaně problém s tím, že prostě po svátcích máte vždycky nějaké to kilčo navíc. Jaký by to byl pocit, kdyby to bylo tentokrát úplně jinak? Mohli byste si pochutnávat na dobrůtkách a přitom by se vaše váha nehnula ani o kilo směrem nahoru. Není to snad sen skoro každého z nás? Opravdu existuje něco tak zázračného? Jednoznačně ano. Jedná se o křížalky.