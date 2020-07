Už nějaký čas se Zoologická zahrada a botanický park Ostrava pyšní největší chovnou skupinou hulmanů posvátných na světě (mimo Indii). Začátkem července byly ze zoo odvezeny dvě samice, aby založily novou chovnou skupinu v Itálii. Početnost ostravské skupiny se však nezmenšila, právě naopak – těsně po odjezdu samic se narodila tři mláďata.

Dne 1. července byly ze Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava odvezeny dvě samice hulmana posvátného. Na doporučení koordinátora mezinárodního záchovného programu se jejich novým domovem stala Zoo Delle Maitine v Itálii. Zde založí po příjezdu samce novou chovnou skupinu. V Ostravě v tuto chvíli žije skupina čítající 29 členů, což je zatím historicky nejvyšší počet jedinců. Chovná skupina hulmanů obývá moderní chovatelsko-expoziční komplex Čitván, který byl v Zoo Ostrava otevřen v roce 2010. Opice zde mají k dispozici asi hektarový přírodní výběh se vzrostlými stromy, který sdílejí společně s medvědy ušatými. Tento prostor podněcuje u zvířat přirozené chování a zajišťuje tak jejich větší pohodu. Vzrostlé stromy slouží obratným opicím nejen ke šplhání, ale i jako přirozený zdroj potravy – hulmani se specializují na požírání listů a větviček.

Zdroj: Pavel Vlček

Do početné skupiny sociálně žijících primátů se chovatelé snaží zasahovat jen minimálně, aby mezi zvířaty nenarušovali přirozené vazby a chování. A právě to je důležitý předpoklad pro úspěšné fungování skupiny i odchovy mláďat. Těch je v ostravském Čitvánu aktuálně 17 – čtyři narozená na konci roku 2018, sedm v loňském roce a šest v letošním, přičemž poslední tři se narodila během minulého týdne. Pohlaví nejmladších tří mláďat zatím neznáme, zbytek omladiny tvoří devět samečků a pět samiček. Všechna mláďata jsou odchovávána svými matkami. Do péče se mohou zapojovat starší sourozenci nebo dospívající samičky, které tak získávají cenné zkušenosti pro budoucí odchovy vlastních mláďat.

Zoo Ostrava chová hulmany posvátné od roku 1980 a za tuto dobu se podařilo odchovat přes 50 mláďat, více než polovinu právě v Čitvánu. Žije zde již 5. generace narozená v Ostravě.

Video zachycuje obyvatele ostravské expozice Čitván.

Aktuálně je skupina hulmanů posvátných v ostravské zoo největší chovnou skupinou tohoto druhu v rámci zoologických zahrad sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) i na světě (mimo Indii).

Šárka Nováková

Tisková mluvčí Zoo Ostrava