O víkendu 15. a 16. června 2024 byla příležitost zhlédnout v Opavě modely různých vlaků včetně krajiny kolem. O akci nám poreferovala čtenářka Eva Raidová. Děkujeme za text i fotografie.

Železniční modeláři a jejich díla v Opavě. | Video: Eva Raidová

Je obdivuhodné, co všechno železniční modeláři umí vyrobit! Návštěvníci-kluci se asi nejvíc potěšili právě vláčky a nás holky zaujalo i vše kolem vytvořené s obdivuhodným smyslem pro detail. Až bude příště zase otevřeno, neváhejte a zajděte se podívat do Opavy-Kateřinek. Zde nabízím pár informací z jejich webových stránek.

A kdo že vlastně jsme?

Jsme parta nadšených modelářů a fanoušků železnice, kteří se rozhodli svůj um a nadšení prezentovat široké veřejnosti a zároveň se rozhodli vytvořit zajímavý turistický cíl pro rodiny s dětmi, nadšence železniční techniky a v neposlední řadě také stejným bláznům do modelářského prostředí jako jsme my sami.

Jak to celé začalo?

Celý příběh našeho klubu se začal psát v roce 2011 v bývalé základní škole ve Lhotě u Opavy. Tam naši zakladatelé klubu začali stavět modelového kolejiště v měřítku H0. Na ploše 80m2 vytvořili funkční model, který zabral z celkové plochy úctyhodných 30m2, a po několikaleté usilovné práci byl zpřístupněný široké veřejnosti.

Naše modelové kolejiště je koncipováno do období III. a IV. železniční epochy. To znamená, že celý námět kolejiště odráží dobu let 1970 až 1990. Pro někoho doba zlá, pro modeláře však bohatá na pestrost a různorodost železničního provozu. Na našem kolejišti můžete zhlédnout jak parní provoz, tak také dieselový a elektrický. Na kolejišti klademe důraz na celkové detailní zpracovaní jak samotných provozovaných souprav, tak také vymodelování veškerého ostatního dění. Od autentických budov, vozidel až po celkovém znázornění života v tehdejší ČSSR.

Po vystěhovaní přišla nová vize!

Bohužel v roce 2018 musel náš klub opustit prostory, ve kterých se nacházel a celý model byl rozebrán na několik dílů. Tím se uzavřela naše první kapitola modelářského snažení a vyvolala v nás zdravé naštvání v podobě velkého cíle. Tím cílem bylo vytvořit největší modelové kolejiště v Moravskoslezském kraji. Po usilovném hledání jsme našli dokonalé prostory pro náš cíl a vizi. Nyní máme expozici v Opavě-Kateřinkách, která na ploše 250m2 nabízí komplexní rodinný modelářský zážitek. Od provozu samotného modelu, který na ploše 75m2 nabídne provoz modelů, tak také depozit různých železničních artefaktů a v neposlední řadě odborný výklad na historii železnice, potažmo její fungování, které jde ruku v ruce s provozem samotného modelu. Plánu máme opravdu hodně a máte se na co těšit!