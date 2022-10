V důsledku covidové pandemie nebylo možné dřív věnovat patřičnou pozornost 100letému výročí narození pana PhDr. Josefa Vinárka (*17. prosinec 1920 Chlebičov – 9. červenec 2008 Praha), ředitele největší knihovny u nás v letech 1962–1970 (dnešní název Národní knihovna ČR v Praze), autora názvu celostátního knihovnického časopisu Čtenář (zal. 1949; rovněž byl jeho prvním externím vedoucím redaktorem), prvního knihovníka s titulem doktor filozofie (1966), autora knih Propagace knihy a Knihovny v USA, prvního předsedy Svazu českých hádankářů a křížovkářů (1968–1974, poté znovu 1992–1995; v r. 1995 byl jmenován jeho čestným předsedou), zakladatele magazínu Křížovka a důvtip (vycházel přes 20 let, zpočátku pod jeho vedením, pak v něm publikoval pod pseudonymy, např. Jovin), nositele Zlatého otazníku SČHAK (1980; pozn. Zlatý otazník je nejvyšší vyznamenání svazu, je to odznak spojený s udělením diplomu za práci pro rozvoj hádankářského a křížovkářského hnutí), šéfredaktora časopisu Hádanka a křížovka, autora několika hádankářských publikací, např. Hádej, co je to? (té si považoval nejvíc), Bystříme si vtip (vyd. 1954 a v dalších letech se stala základem pro rozpracování hádankářských a křížovkářských směrnic), Na besedě s hádankáři, Hrátky s otazníkem (podle této knihy byla nazvána i rozhlasová relace pro luštitele hříček a hádanek, která se vysílala 10 let na ČR2 do r. 2004), Pro chvíle oddechu, Historie hádanek od dob antiky do současnosti, 70 let křížovek u nás. Už z tohoto výčtu je patrné, o jak výjimečného člověka se bezpochyby jedná.