1. Zvyšte přísun vitamínů i bílkovin

Dopřejte si dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, skvělé jsou i čerstvé šťávy, kysaná a kvašená zelenina. Nezapomeňte na ořechy a semínka, které jsou plné minerálních látek, vitamínů, zdraví prospěšných olejů a skvěle doplní snídani, svačinu i saláty. Dospělí si dokážou zdravé stravování pohlídat, u dětí je tomu ale jinak.

„Snažím se jít dětem příkladem a pomalu, ale jistě to začíná zabírat. Starší děti už rády vymění těžké jídlo za zajímavý salát. Samozřejmě hlídám, aby měly dostatek vitamínů a minerálních látek, proto v našem jídelníčku převládá hodně ovoce a zeleniny. V období chřipek příležitostně zařazujeme i kvalitní multivitamínové přípravky. A také dávám pozor na to, aby děti měly dostatek bílkovin z masa nebo z mléčných výrobků,“ prozrazuje své osvědčené tipy Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, a maminka tří dětí.



2. Vyhrajte u dětí boj s vitamíny

Ovoce a zelenina by měly být pro dětský organismus naprosto nezbytnou součástí jídelníčku. Máte pocit, že vaše dítě ani jedno, ani druhé nejí? Nevzdávejte to a zkoušejte různé způsoby. „Každému nemusí chutnat celé velké jablko. Ale nakrájené na měsíčky, to už může být úplně jiná dobrota. Nebo nastrouhané a zamíchané s rozinkami. Můžete také vyzkoušet ovoce sušené či kompotované. Nabídku můžete zpestřit ovocnými či zeleninovými saláty, které si děti samy připraví. Vytrvejte a ke každému jídlu dejte jen tak na talířek doprostřed stolu nakrájenou zeleninu či ovoce a uvidíte, že určitě najdete nějakou dobrotu, která bude chuťovým buňkám vašeho dítěte vyhovovat,“ radí Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík, zkušená matka čtyř dětí, a přidává rovněž osobní tip: „Zkuste mošty. Neskutečně dobré jsou i ohřáté, a pokud přidáte plátek pomeranče, grepu či jiného ovoce, je to delikatesa. K tomu barevné brčko, a to už prostě ochutná každé dítě.“



3. Dodržujte pitný režim

Pijte dostatek čisté vody a omezte příjem slazených limonád. Zvláště ráno a večer si dopřejte teplé čaje. Proti nachlazení vyzkoušejte mátu, lípu srdčitou, diviznu, heřmánek, jitrocel nebo třeba bez černý. Zahřejí vás, a když si čaj osladíte lžičkou medu, bude vám i báječně chutnat.



4. Zábavné doplňování vitamínu C

„Dlouho jsem si myslela, že není nutné po létě činit žádné zvláštní kroky, že si tělo prostě zvykne samo. S rostoucími dětmi, jejichž největší zábavou je běhat venku v loužích a dovádět v lese, jsme si oblíbili pár rituálů, které nám pomáhají snížit četnost rým a nachlazení,“ říká Kristýna Přibylová, autorka speciálního cvičení pro děti Monkey´s Gym, a matka tří dětí. A rovnou přidává jeden svůj osvědčený tip: „Každé ráno si všichni dáváme nalačno čerstvou citronovou šťávu – s manželem ji pijeme s teplou vodou, pro děti je velká zábava ji vypít z malé skleničky a zapíjet čajem. Nikdy jsme se nesetkali s odporem, naopak často musíme ještě přidávat. A já mám hned od rána dobrý pocit, že jsme splnili denní dávku vitamínu C. Ranní rituál pak pokračuje dávkou nějakého nápoje s probiotiky – snažíme se nebýt otroky reklam, avšak určitý pozitivní vliv na střevní mikroflóru, a tím pádem na zvýšení imunity, jim nelze upřít.“



5. Nezapomeňte se hýbat!

Pravidelný pohyb zlepšuje celkový fyzický stav těla a určitě jste si všimli, že se po sportování cítíte mnohem lépe. „V organismu se při sportu uvolňuje hormon štěstí, který nás pozitivně naladí, a budeme pak odolnější i vůči stresovým situacím, nemocem a zlepšíme svou imunitu,“ upozorňuje Jana Havrdová s tím, že podle Světové zdravotnické organizace bychom se týdně měli aktivně hýbat pětkrát třicet minut. „Nejjednodušší a nejpřínosnější je vyrazit ven, do přírody.

Z chůze postupně přejít na indiánský běh a následně běh samotný. Z cvičení pak osobně doporučuji jógu, která posiluje tělo, masíruje vnitřní orgány a podporuje efektivní práci lymfatického systému. Spoustu lekcí dnes navíc zkušení instruktoři nabízejí i on-line, takže můžete cvičit z pohodlí domova – tady bych jen vždy dbala na to, abyste si vybírali skutečně kvalitní lektory. Vyzkoušet tak dnes můžete nejrůznější druhy cvičení, anebo si i on-line najmout trenéra, který vám vytvoří cvičební plán na míru.“



6. Pravidelně větrejte

A to v prostorách, kde trávíte nejvíce času, především však v ložnici. I když venku bude zima, nezapomeňte, že i vzduch je třeba „vyčistit“. „V průběhu dne je ideální udržet v místnosti teplotu 20 až 22 °C, v noci kolem 18 °C. Velmi záleží na tom, jak je domácnost vytápěna. Rodiny s malými dětmi ocení za chladných dnů podlahové vytápění, s nímž je i při devatenácti stupních tepleji než s dvaadvaceti bez něj. Hlavně to pocítí děti, které se většinu času pohybují na zemi,“ říká Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík.



7. Dbejte na dostatek spánku a odpočinku

Klidný a dostatečně dlouhý nepřerušovaný spánek je základem pro psychickou i fyzickou pohodu. Nedostává-li se nám ho, jsme unavení, podráždění, a může to i zapříčinit vznik mnoha nemocí. Abychom si odpočinuli, pět nebo šest hodin nám nestačí. Ideální je osm hodin, a pokud je alespoň jedna z nich před půlnocí, budeme se cítit okamžitě lépe.

Rozhodně bychom neměli zapomínat na dostatečnou dobu spánku u dětí. „Pokud ještě udržíte v místnosti přiměřený chládek, uděláte pro ně maximum a zajistíte přirozené otužování. Je všeobecně známo, že novorozenci potřebují až osmnáct hodin, batolata dvanáct až třináct hodin, děti v předškolním věku pak dvanáct hodin,“ upozorňuje Štěpánka Štrougalová.

Dětem naordinujte odpočinek i přes den, nejlépe v pravidelných časech. „Organismus nejmenších dětí se snadno přetíží a také ještě nemají vybudovanou schopnost poznat, kdy už berou síly ze zásob. Proto musí zasáhnout rodiče a režim nastavit tak, aby byl odpočinek součástí denního režimu – díky němu tělo načerpá nové síly a nemocem nedá šanci,“ doporučuje Kristýna Přibylová.



8. S otužováním můžete začít jednoduše

Skvělá cesta, jak posílit imunitu, je rozhodně otužování – ať už studenou vodou na závěr sprchování nebo třeba po sauně. Dobré je snížit teplotu sprchy dětem po celý rok. Pokud si od malička zvyknou spíše na chladnější vodu – nebo stačí jen ne úplně teplá – přijde jim to běžné a tělu to pomáhá právě s vytvořením přirozené bariéry proti nemocem. Otužovat se můžete i tím, že si po normální sprše rychle osprchujete chodidla i lýtka studenou vodou, a postupně se můžete dopracovat ke sprše celého těla. Nic zvlášť příjemného to v té chvíli není, ale tělo se prokrví a v závěru krásně zahřeje.



9. Vyhýbejte se stresu

Není žádnou novinkou, že stres zkracuje život. Naopak pozitivní myšlení, smích a dobrá nálada život zlepšují. Dělejte si radost, poslouchejte hudbu, která vás nabíjí energií a radostí, noste oblečení, ve kterém vám je dobře, i barvy, v nichž se cítíte šťastně a příjemně. I malé detaily nám pomohou cítit se skvěle a zdravě.



10. Imunitu posílí veselí v rodině

Pokud jsou děti i rodiče šťastní, odrazí se to i na jejich zdraví. „Od té doby, co se světu přiznala existence psychoneuroimunologie (věda zkoumající propojenost mezi psychikou a imunitním systémem), není pochyb o tom, že stav mysli ovlivňuje fyzické zdraví. „Není úplně objasněno, jak to funguje, ale jasné je, že když vymyslíme pestrý program, kdy se budou bavit děti i rodiče, bude nám prostě krásně. Pokud je dokázáno, že u optimisticky naladěných lidí se nachází v krvi vyšší hladina protilátek posilujících imunitní systém, máme přeci o to větší důvod se spolu častěji smát,“ uzavírá Štěpánka Štrougalová.

Zuzana Rybářová