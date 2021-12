silnější papír

lepidlo na papír

voskovanou šňůrku na zavěšení

rolničku

ostré nůžky nebo řezák na papír

Postup:

Na kukačky můžete použít silnější papír s ozdobným potiskem nebo pevné barevné papíry, které si pomalujete podle svého.

Natiskněte nebo obkreslete na ně šablonu a pečlivě vystřihněte jednotlivé části. Potom vystřihněte vybraný ciferník a nalepte ho do středu přední části hodin. Do spodní části a do střechy udělejte otvor pro kyvadlo a pro závěs. Na šňůrku přivažte rolničku a volný konec provlékněte otvorem ve spodní části hodin.

Šňůrku můžete provléknout i střechou a udělat tak kyvadlo i závěs z jednoho kusu šňůrky (pak ale musíte udělat na kyvadle těsně pod hodinami uzel, aby se o něj hodiny opřely).

Jiná možnost je kyvadlo ukončit uzlem uvnitř hodin a závěs udělat zvlášť. Potom postupně slepte celé hodiny běžným lepidlem v tyčince. Začněte od jejich spodní části přes bok až po střechu, do které provléknete šňůrku jako závěs.

Do dvířek vlepte díl papíru jako držák kukačky. Kukačku vystřihněte ze dvou stranově otočených dílů, slepte ji a nasaďte prostřiženým spodkem do otevřených dvířek.

Hodiny z březové kůry se šiškovým závažím

Kůru si najdete v lese na zpola ztrouchnivělém kmeni a strojek koupíte na netu.

Potřebujete:

větší kus březové kůry

březovou větev

kousek prkénka nebo jinou rovnou a pevnou podložku

čísla z překližky

šišky z borovice a ze smrku

modřínové větvičky a další přírodniny

provázek

hodinový strojek

vhodně velkou figurku ptáčka

tavnou pistoli

lepidlo na dřevo

očka s vrutem

vruty do dřeva

Postup:

Vhodnou kůru vyřízněte ze spadeného kmene břízy a očistěte ji. Vyberte velikostí odpovídající kus prkénka nebo jiné podložky a vyřízněte ho do stejného tvaru. Do středu prkénka vyřízněte otvor pro hodinový strojek a v horní části pro „hnízdo“ kukačky. Na podložku nalepte březovou kůru, stáhněte je truhlářskými svěrkami nebo zatižte a nechte dobře zaschnout.

Do březové kůry vyvrtejte nebo vyřízněte ostrým nožem podle středu otvoru v prkně díru o průměru 8 mm pro nasazení hodinového strojku. Pak uřízněte tři díly z březové větve, dva nahoru jako střechu a jeden dolů. Přiložte je k hodinám a přišroubujte nebo přilepte tavnou pistolí. Na přední stranu hodin nalepte čísla ciferníku. Přilepte šišky a další přírodniny. Dbejte na to, aby nepřekážely rafičkám v pohybu.

Do spodní části březové větve našroubujte očka. Vyberte dvě hezké smrkové šišky a do horní části (v místě větvičky, na které šiška visela) jim našroubujte očko s vrutem. Je nutné si nejdříve otvor předvrtat, jinak se vám nepodaří očko našroubovat v ose šišky. Pomocí provázku přivažte šišky na spodek hodin jako kyvadla (jsou jenom jako).

Nakonec namontujte hodinový strojek a nasaďte rafičky. Nad ciferník umístěte větvičku s ptáčkem, nám posloužil porcelánový po babičce, ale stejně tak by to mohl být třeba ptáček na klipsu z vánočních ozdob.

Papírové kreslené hodiny se zvířaty od Veroniky Zindulkové

Hodiny si vytiskněte bíle nebo barevně. Můžete do nich přidat skutečný hodinový strojek.

Potřebujete:

vytištěné díly hodin

sololit, karton nebo jinou tenkou desku

lepidlo na papír a dřevo

hodinový strojek

ostré nůžky

řezák na papír, případně lupínkovou pilku

provázek na zavěšení

Postup:

Vystřihněte z papíru všechny díly hodin. Složitější tvary (zvířata, listy, žaludy) stříhejte 2 až 3 mm od obvodové kontury kresby, abyste její tvar zjednodušili. Díly s rovnými stranami (střecha, základ hodin, ciferník a podstavec) můžete vystřihnout těsně u linky, protože je snadno dokážete vyřezat i ze sololitu nebo kartonu. Jednotlivé díly pak obkreslete na desku ze surového sololitu nebo na karton a lupínkovou pilou nebo řezákem na papír je vyřízněte.

Do dílu základu hodin vyřízněte otvor pro vložení hodinového strojku. Do ciferníku vyvrtejte nebo procvakněte otvor o průměru 8 mm pro nasazení a připevnění strojku. Papírové díly přilepte k dílům ze sololitu a zatižte, aby se papír neodchlipoval. Pak postupně slepte celé hodiny, začněte střechou, ciferníkem a podstavcem, pokračujte přilepením zvířátek a nakonec nalepte listy a žaludy.

Nasaďte hodinový strojek do ciferníku a namontujte rafičky. Hodiny můžete také slepit z jednotlivých dílů vytištěných na tvrdším papíru přímo v časopise, a získat tak půvabnou dekoraci, třeba i k vymalování. Využít přitom můžete i papírové ručičky, které k hodinám připevníte pomocí patentky. Zůstanou tak pohyblivé a hodiny mohou sloužit dětem k trénování ukazování času.

Pokud byste tyto papírové hodiny chtěli také opatřit strojkem, doporučujeme podlepit deskou alespoň jejich základní díl (domeček), ke kterému bude strojek přimontován.

Nejprve si připravte jednotlivé díly z pevného materiálu a strojek. Až nasadíte ciferník do hodin, z druhé strany přijdou ručičky. Strojek pak vsaďte do otvoru v ciferníku.

Perníčkové „Švarcvaldky“

Tentokrát dostanou slavné železničářské domečky podobu z perníku, takovou zaručeně ještě neměly. Však prý možná původní kukačkový nápad přišel do Německa z Čech.

Potřebujete:

(vše timidekor.cz, gel není nutný)

jedlý papír

jedlý fix

gel na lepení

vykrajovátko nebo šablonu na domeček

Perníčky:

45 dkg hladké mouky

25 dkg medu

25 dkg cukru krupice

15 dkg másla

10 dkg mletých (oloupaných) mandlí

2 lžičky prášku do perníku

1 lžička perníkového koření

1 lžička jedlé sody

2 lžíce rumu

1 lžíce kakaa

1 celé vejce

Postup:

Těsto v míse důkladně zpracujte a nechte v ledničce odležet do druhého dne. Pak z něj rozválejte na vále tenkou placku a pomocí vykrajovátka nebo papírové šablony a ostrého nože vykrájejte tvary hodin. Pečte je na pečícím papíru 15 až 20 minut při teplotě asi 150 °C.

Šablony najdete i na webu kreativ.cz.

Na jedlý papír jedlou fixou nakreslete ciferníky a vystřihněte je. Vychladlé perníčky cukrovou polevou nazdobte, jen nechte volné místo na ciferníčky. Polevu nechte zaschnout, abyste ji nerozmazali. Pak nalepte ciferníčky, buď speciálním gelem, který lze koupit spolu s jedlým papírem, nebo cukrovou polevou či medem.

Ciferníčky zatižte skleničkou nebo jiným těžítkem (počítejte s tím, že při lepení polevou či medem se okraje jedlého papíru zvedají mírně nahoru a zcela nepřilnou).

Hotové hodiny můžete ještě opatřit stužkou nebo provázkem na zavěšení. Obdobně můžete vykrájet, upéct a nazdobit i ptáčky kukačky.

Vyšívané hodiny ve velikosti, kterou si vyberete

Není žádný problém si šablonu nechat zmenšit podle toho, na čem chcete hodiny mít. Určitě by se líbily třeba i dětem na polštářku, zvolte jenom vhodný materiál.

Potřebujete:

kousek látky vhodné na vyšívání

vyšívací kruh

vyšívací bavlnky v odstínech hnědé

vyšívací jehlu s ostrou špičkou

špendlíky

nůžky

obyčejnou tužku nebo krejčovskou křídu

vytištěnou nebo nakreslenou předlohu

případně kulatou korkovou podložku

Postup:

Do vyšívacího rámu napněte vybraný kousek látky, vhodné jsou na to materiály s pravidelnou plátěnou vazbou, nepříliš hustě tkanou. Předlohu pro vyšívání doporučujeme mít ve dvou exemplářích: jednu si ponechte v celku, druhou rozstříhejte na jednotlivé části, které si vždy přišpendlíte k podkladu na správné místo a tužkou nebo krejčovskou křídou lehce obkreslíte. Je dobré při překreslování podložit látku v kruhu zespodu korkovou podložkou.

Pokud si na vyšívání zvolíte průsvitnou látku, stačí celý motiv pečlivě okopírovat a pak teprve látku do kruhu napnout. Výšivka kopíruje přenesenou kresbu. Abyste dosáhli různě výrazných čar, střídejte tenký zadní steh a výraznější řetízkový steh. Výšivka může zdobit polštář, ubrousek, sáček na pečivo nebo třeba jednoduchou nákupní tašku.

Slabší linky jsou vyšité tenkým zadním stehem a ty silnější řetízkovým. Jednu předlohu si „rozporcujte“, bude se vám s jednotlivými částmi lépe pracovat.

Záleží jenom na vaší invenci, jak budete vyšívat. Můžete střídat barvy i stehem vyplňovat celé plochy jako omalovánky.