Incident z letošního června řešil v pondělí 20. září Okresní soud v Třebíči. Šestadvacetiletý Alexandr Rajz půjde od vězení na tři roky a čtyři měsíce, jeho devatenáctiletý kumpán Milan Kálay dostal jeden rok. Kromě toho musí společně zaplatit odškodné oběti přes 123 tisíc korun a přes dvanáct tisíc korun zdravotní pojišťovně.

Rozsudek je pravomocný. Oba obžalovaní přistoupili na dohodu o vině a trestu se stáním zástupcem. Soudce František Frula ji přijal. „Odvolání v tomto případě není přípustné. Rozsudek tak nebude právní moci,“ konstatoval Frula. Hlavní líčení se konalo pouhých patnáct minut. Rajze přivedli k soudu z vazby, Kálay byl stíhán na svobodě. Oba už mají za sebou několik odsouzení.

Spouštěč agrese není znám

Incident se odehrál 5. června v noci. Rajz a Kálay napadli poškozeného Petra F. po předchozí hádce. Co přesně bylo spouštěčem agrese, není jasné. Rajz poškozeného několikrát udeřil pěstí do obličeje, až spadl na zem. Poté, do něj oba obžalovaní kopali. Rajz pak v jeden okamžik nadskočil a vší silou dupl poškozenému na hlavu.

„Dupnutí bylo vedeno brutální a velkou intenzitou, proto mohlo u poškozeného dojít k mnohem vážnějším zraněním hlavy, než tomu ve skutečnosti bylo,“ podotkl státní zástupce Václav Mastný.

Poškozený utrpěl kromě jiných povrchových zranění a pohmožděnin mírné krvácení do mozku. Několik dní musel být hospitalizován v třebíčské nemocnici.

Rajz byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví. Kálay pouze z výtržnictví. Pokud by se k činu nepřiznali a nepřistoupili na dohodu o vině a trestu, hrozily jim mnohem přísnější tresty.