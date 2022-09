Jako první museli před ohněm utéct, jako poslední se mohli vrátit a otevřít. „Teď by tu bylo za normální situace plno. Ale vidíte sám, nikdo tu není. Taky co by tu lidi dělali. Do soutěsek se nesmí, na Pravčickou neprojdou. Je to tu jak město duchů,“ říká majitelka stánku na konci Hřenska Hana Kasíková.

Občerstvení mezi hotelem Klepáč a ubytováním Lucerna převzala teprve letos, poprvé otevřela první červencový den. Uplynuly ale jen tři týdny a musela zavřít. Téměř na měsíc. „Když otevřeli Hřensko, stála policejní kontrola na křižovatce pod námi a k nám nikoho nepouštěla. Trvalo čtyři dny, než jsme je přesvědčili, že stejně dobře mohou kontrolovat na parkovišti nad námi, kde se auta navíc snáze otočí,“ popisuje další peripetie Kasíková a nerada si připouští, že letošní sezóna je nejspíš už definitivně mrtvá.

Horší než povodně

Jistou nadějí jsou katastrofičtí turisté, kteří by mohli zamířit na obhlídku vypálené části národního parku. To ale dříve než na začátku září, kdy turistická sezóna pomalu končí, nebude. „Pak to tady asi zavřu a půjdu do práce jinam. Jak to bude příští rok, jestli se sem ještě vrátím, to se teprve rozhodnu,“ vyhlíží do nejisté budoucnosti majitelka občerstvení, od kterého ve vzdálenosti jen několika stovek metrů ničivý požár v Malinovém dole začal.

„Hořelo pak i přímo nad námi. Říkali nám, že to vypadá blbě, že asi Klepáč s Lucernou shoří. To se nakonec naštěstí nestalo. Otočil se vítr a oheň šel na druhou stranu,“ dodává Kasíková, kterou po návratu čekalo několik dní úklidu, protože všude byl popel a prach. Podle jejích slov byl požár horší než povodně, které v minulých letech Hřensko zasáhly.

Že jsou kontroly potřebné, se přesvědčil redaktor přímo na místě. Během přibližně patnácti minut se u zátarasy otočilo několik desítek lidí, někteří se ptali policistů, jak mohou projet dál. Ti je museli poslat na Janov a dál do nitra Českého Švýcarska. Projet mohou jen hasiči nebo vojáci, kteří mají na starost průzkum požářiště pomocí dronů.

Zákazníků je méně

Během tří týdnů požáru v Českém Švýcarsku sloužila čerpací stanice na nábřeží jako zázemí pro novináře. Hojně ji využívali také zasahující hasiči, kteří na ní brali naftu a benzín. Také zde mají nyní zákazníků méně než dříve. „Pomalu se to lepší. Začínají k nám opět jezdit zákazníci z Německa, protože u nás je výrazně levnější benzin,“ říká prodavačka z benzínky.

Živo jako před požárem zde ale není. Dříve nebývalo výjimkou, že byly obsazené všechny stojany a další nakupující museli čekat. „Když ve čtvrtek otevřeli silnici v Německu, řekli nám to deset minut před tím, než se tak stalo. Kamarádku navíc nepustili ani čtvrt hodiny po otevření,“ stěžuje si čerpadlářka.

Téměř prázdný byl také jeden ze tří freeshopů ve Hřensku. I ten čekal na otevření silnice z Bad Schandau do Schmilky, většinu jeho klientů tvoří totiž právě Němci. „V sobotu to bylo strašné, to skoro nikdo nepřijel. Dneska už je to lepší, ale pořád chodí málo lidí,“ říká v téměř prázdném obchodě prodavačka.