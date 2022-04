„Zpívání mě od malička moc baví. V Nashvillu jsem chodila do hudební školy, kde jsem měla učitelku zpěvu. Účast v pěvecké soutěži byl vždycky můj velký sen. Do soutěže Československo má talent jsem už bohužel konkurz nestihla, protože tehdy jsme ještě žili v Americe. Loni v létě jsem se přihlásila do německé soutěže The Voice Kids, pořadatelům jsme poslali odkaz na video s jedním z mých dřívějších vystoupení,“ popsala cestu za úspěchem usměvavá blondýnka.

Do soutěžního klání se podle ní přihlásilo okolo čtyřiceti tisíc dětí z různých států a tak Lara musela projít několika koly konkurzů. Postupně se dostala mezi šest desítek vybraných dětí ve věku od 7 do 15 let. Z České republiky je Lara jediným soutěžícím, který postoupil do tak úzkého výběru.

„Ze soutěže mám úžasný zážitek, moc se mi to líbilo. Před vystoupením mi vybrali vhodné oblečení, udělali mi vlasy a makeup. Celou dobu jsem byla úplně v klidu a až těsně před vstupem na jeviště jsem skoro přestala dýchat. Začátek jsem zvládla, ale pak jsem se během vystoupení zničehonic rozbrečela, naštěstí mi pomohli ostatní a napodruhé už jsem to ´dala´,“ svěřila se Lara, kterou v dubnu čeká semifinále.

Zpívám si, co se mi líbí

Možnost, že by se z ní v budoucnu stala profesionální zpěvačka, zatím tak úplně nevylučuje i když o konzervatoři zatím neuvažuje.

„Zpívám si, co se mi líbí, co sama chci a hlavně to, co mě opravdu baví. Na konzervatoři bych musela ´řešit´ tóny, noty a další podobné věci a v tom už zábavu nevidím. Hodně mě baví také kreslení, malování a vymýšlení nového oblečení. Chtěla bych studovat design a k tomu si samozřejmě budu dál zpívat,“ prozradila o svých plánech do budoucna školačka.

A co na Lařin úspěch říkají rodiče? Od malička dceru, stejně jako o tři roky staršího syna, podporují v tom, co je baví.

„Nechali jsme dcerku, aby si v průběhu několika let vyzkoušela víc věcí. Nějakou dobu ji bavila gymnastika. Teď se věnuje sebeobraně, chodí na tréninky Krav Maga. Musím přiznat, že po úspěchu v soutěži The Voice Kids v Německu jsme na ni samozřejmě jako rodiče pyšní. Překvapila nás, že dokázala zpívat před tolika lidmi, to já bych určitě nezvládla. Lara jde vždycky do všeho naplno a snaží se zdolat laťku, kterou si sama dala,“ poznamenala maminka Táňa Holaňová.

