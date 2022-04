„Přirovnal bych to k šachové partii. Tam taky musíme přemýšlet dopředu a odhadnout následující tah. Díky tomu se můžeme na různé stresové situace nachystat,“ přibližuje, co prepperství znamená.

Dostal se k němu díky svému povolání. Pracuje totiž v soukromých bezpečnostních službách. „Zahrnuje to například i ozbrojený doprovod osob. Vyrážím kvůli tomu i do zahraničí. Člověk tam pak vidí, jak se na nebezpečí adaptují i cizí lidé. Takhle jsem se sám naučil prvním dovednostem,“ vypráví dál.

Alexandr pochází ze Žďárska. Na Vysočině ví o třech prepperských komunitách. Jde o rodiny, které si vzájemně pomáhají. „Zpravidla se tomu věnují muži. Ale stává se, že to vedou také ženy. Nejsou tady přímo uzavřené skupiny. Ty rodiny žijí odděleně. Fungují tak, že si mezi sebou sdílí informace a rady. Klidně spolu jezdí na výlety. Všemožně si jsou nápomocné,“ vysvětluje.

Vysočina podle něj skýtá některá bezpečnostní rizika. Jako největší zmiňuje jadernou elektrárnu Dukovany. „Na druhou stranu je kraj ideální jako startovací místo. Kdyby došlo k nepokojům či zamoření, dokáže se člověk rychle dostat pryč. Jsme totiž napojení na dálnici. Zároveň to však znamená, že jde lehce vniknout sem,“ varuje zkušený prepper.

Za dobu, co se prepperství věnuje, se setkal také s posměšky od lidí. Ze své zkušenosti však ví, že nejvíce panikaří ti, kteří se zprvu posmívají. „Kupa takových se mi ozvala třeba na začátku pandemie. Nevěděli, co dělat. Teď zase naopak shání kupříkladu neprůstřelné vesty. Někdo se mě i ptal, jak získat střelné zbraně. Ty přitom nejsou ani zdaleka to hlavní. Občas mají lidé pocit, že se tu budou prohánět jako v Šíleném Maxovi,“ kroutí Alexandr hlavou.

Kurzy přežití

S kolegy pořádá také kurzy přežití. Zájemcům například doporučuje, aby měli pro případnou krizi připravený batoh. Sám ho nosí neustále u sebe. „Základem je filtr na vodu a lékárnička. To by nemělo chybět. Dobré je taky při ruce mít nůž, provázek, nějaké jídlo či kus igelitu. To si však člověk dokáže sehnat vždy,“ vyjmenovává prepper, co by nemělo ve výbavě chybět.

Zároveň je užitečné umět obdělávat půdu, chovat zvířata či zpracovávat kov. To všechno Alexandr zvládá. Sám přesto přiznává, že má i mezery. „Mou slabou stránkou je zdravotnictví. Nevyznám se třeba ani tolik v bylinkách. Ale máme mezi sebou chirurga, který nás učí,“ doplňuje.

Připouští, že i mezi preppery se najdou fanatici. Takové mezi sebou označují za paštikáře. „Jde o ty, kteří například hromadí konzervy. Stanou se pak kvůli tomu závislí na jednom místě. Nechtějí ho opustit. To se pak může stát jejich zkázou, když sedí jen na místě,“ dodává na závěr.

Kdo jsou preppeři?

* Lidé, kteří se aktivně připravují na mimořádné situace

* Patří mezi to například válka či pandemie

* Snaží se o soběstačnost

* Za poslední dva roky se u lidí zájem o prepperství zvedl

* Slovo prepper pochází z anglického slova prepper, což znamená připravit