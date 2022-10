Podobně to bylo ve čtvrtek i na dalších místech v kraji. Slunéčka si podobně jako další hmyz hledají v těchto dnech bezpečné zimní úkryty. Kde budou mít přes zimu sucho a neohrozí je mráz. Přesně tyto podmínky splňují různé budovy a domy. Zejména slunéčko východní, druh původně pocházející z Číny a okolí, je známo tímto chováním. Prostředí pozměněné a obývané člověkem je pro tento druh k zimování velmi atraktivní.

Zatímco ve volné přírodě lze podle odborníků ještě stále nalézt dost klasických slunéček sedmitečných a jiných původních druhů, ve městech a v zahradách na venkově převládá tento cizí druh.

„To by tolik nevadilo, vždyť slunéčka východní skutečně pomáhají proti škůdcům ovocných stromů a jiných plodin, jak se to od nich očekávalo, když se v osmdesátých letech minulého století v Evropě vysazovala. Lidem ale vadí, že jim na podzim slunéčka lezou po stovkách do bytů,“ uvedl entomolog Oldřich Nedvěd z Biologického centra Akademie věd České republiky a Jihočeské univerzity.

Doplnění tukových zásob

Dodal, že na jaře a v létě slunéčka žerou mšice a jiný nepříjemný hmyz. Na začátku podzimu si ještě doplní tukové zásoby cukrem ze sladkého ovoce a pak již jsou připravena se skrýt na mnoho měsíců.