V jindřichohradeckém pneuservisu BestDrive objednávají zájemce na listopad. Servis zve řidiče už od začátku října. „Volné termíny nyní máme kolem 3. listopadu. Lidem, kteří mají pneumatiky uložené, posíláme sms zprávy už v předstihu. Jak se zhoršilo počasí, tak se to tu naplnilo,“ řekl vedoucí jindřichohradeckého BestDrivu Martin Faiman. Za službu tu zaplatíte od 600 do 1100 korun.

Nával řidičů, kteří přijíždí v těchto dnech vyměnit pneu, zaznamenává dačický servis BestDrive. Lidé jsou podle vedoucí pneuservisu Hany Lojkové už ukázněnější a objednávají se opravdu předem. Čekací doba na přezutí je tu tak čtyři dny. „Denně přezujeme i třicet aut. Sem tam děláme i nákladní vozy. Zájem je opravdu velký,“ potvrzuje.

Sama si všímá, že teploty jsou po ránu nízké. „Je to vhodná doba na výměnu, protože každé ráno mi teploměr na autě ukazuje 4 stupně Celsia nebo méně. Všímám si toho tak dva týdny. Ty čtyři stupně už jsou hraniční teplota, kdy by to na autech mělo být. Není dobré čekat na první sníh, to je můj názor,“ míní vedoucí. Dačický pneuservis za službu letos více neúčtuje.

„My jsme nezdražili za podzimní přezouvání. V průměru zákazník zaplatí od 550 korun do 1000 korun. Za uschovnění účtujeme jen manipulační poplatek, a to sto korun za rok, to je velice lákavé,“ sdělila Hana Lojková.

Uvědomělí řidiči

Dodala, že za posledních pět let jsou řidiči uvědomělí a nejezdí na výměnu na poslední chvíli. „Postupně to přechází do listopadu. Máme zhruba 250 sad uskladněných pneumatik, takže ty rozhodně vyměníme a minimálně jednou tolik řidičů má zájem o službu,“ odhadla kolik zájemců dorazí.

Fronty na výměnu „letňáků za zimáky“ nevídá ale Radek Havle z českovelenického pneuservisu. „Zájem narůstá, půlka řidičů ale čeká, až se ochladí nebo do prvního listopadu. Přijet k nám může kdokoliv,“ poznamenal Radek Havle.