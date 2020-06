Pepřenka, cukřenka, solnička? Dnes spíše dezinfekce a zabalený příbor. Vyjma nutných hygienických opatření, mezi které u vybraných podniků patří i stolní informační stojany, namísto klasických jídelních lístků, už se ale život v restauracích vrací do normálu. A postupně se vracejí i hosté, kterých se během prvních pár dní vrátila asi polovina.

„Rozjezd je zatím pozvolný, mnoho z našich stálých hostů ještě zůstává na home office a do centra nezajíždí,“ uvedla marketingová manažerka hotelu Imeprial Klára Daňková k tamní restauraci La Brasserie.

Tam si mohou hosté kromě klasického menu objednat i ochrannou sadu obsahující roušku, dezinfekci a rukavice. Pojíst si mohou také na venkovní zastřešené terase. „Oblíbená nabídka Business lunch opět obsahuje pět vynikajících pokrmů na každý den. Současně jsme s příchodem léta připravili i nové a la carte menu, doplněné o sezónní jídla typická pro toto roční období,“ prozradila aktuální nabídku restaurace Klára Daňková.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Takto až do prázdnin?

Stejnou nabídku jídel jako obvykle, tedy řadu „hotovek“ a další výběr jídel na počkání mají i v České jídelně Milan Babor nedaleko OC Futurum. „Lidé ještě nesedí v kancelářích, jsme s bídou na polovině hostů. Přesto je nabídka jídel stále stejná, jen je méně porcí,“ vysvětlil syn provozovatele David Babor s tím, že lidé si v naprosté většině sedávají sami. „Opravdový návrat lidí čekáme až o prázdninách. Dokud budou rodiče na ošetřovném, bude to pořád stejné,“ myslí si Babor.

Akční menu dělat nelze

Potvrzuje to i zkušenost Jozefa Golise z radniční restaurace, kde, přestože se mohou spoléhat na podporu tamních úředníků, jsou na třiceti až čtyřiceti procentech obvyklé návštěvnosti. „Průměrně děláme 150 porcí za den, nyní je to asi padesát. I proto jsme zatím zúžili nabídku z obvyklých pěti menu na čtyři. U meníček, kde není marže velká, se žádné akce vymýšlet nedají, krize by se jen prohlubovala. Musíme spoléhat, že si lidé najdou cestu zpět,“ uvedl Golis.

Plná nabídka a asi šedesát procent hostů je v těchto dnech také v restauraci Ellas na Alšově náměstí v Porubě, kde očekávají návrat do normálu v polovině června. Do starých kolejí už se však situace podle provozního Radka Bílého vrátila v restauraci Stračena Pub ve Výškovicích, a to přestože tam polední menu už od otevření podniku před několika lety vůbec nevedou. „Lidé jsou na to zvyklí a všechno už je v normálu. Dokonce i v deseti stupních sedávají na venkovní zahrádce,“ řekl provozní.

Naopak pozvolný návrat zákazníků, stejně jako ve většině podniků, zaznamenala restaurace K-TRIO v Hrabůvce. „Žádné návaly po otevření určitě nebyly, lidí ubylo. Přidali jsme však dvě meníčka, od čehož si slibuji, že by jich mohlo více chodit na obědy. Na nějaké větší výstupy je ale zatím brzy,“ uvedl vedoucí Michal Gavenda, jenž má na starosti také Kavárnu Lunu, která je součástí stejnojmenného kina. Ta hlásí jeden zásadní problém. „Kvůli opatřením nemůžeme prodávat nic, co by si lidé mohli vzít do kina,“ pokrčil rameny.

Podle ohlasů od známých si myslí, že v nejlepší pozici jsou v současné době pivnice. „Co jsem se bavil s klukama, tak oni nával měli. Češi si prostě pivo neodpustí, ať bude jakkoli,“ dodal s úsměvem.