Vše se událo velice rychle. Rodina trávila zářijový den jako obvykle. Seděli v obýváku ve svém domě, který se nacházel v Nové ulici v libereckém Františkově. Najednou zaslechli, jak začínají praskat zdi domu. Okamžitě zavolali hasiče, vzali si doklady a spolu s dětmi vyběhli na ulici. Za pár minut se zřítila přímo před jejich očima jedna ze zdí domu a odhalila pokoje i s vybavením. Kvůli narušené statice si z domu nemohli nic odnést. Za dalších pár hodin se zřítil celý a rodina přišla o veškerý majetek, včetně domova.

„V úterý 14. září tomu byl rok. Rok ode dne, kdy se nám obrátil život naruby. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo a všichni dům opustili ve zdraví, stejně jako dělníci firmy, kteří chvilku před pádem zdi dokončili práci a opustili výkopy, které byly první zasaženy odtrženou stěnou,“ zavzpomínal Milan Šír na loňské události. „Vše mám stále před očima, jako by to nebyl rok, ale jen hodiny. Jen díky úžasnému zásahu hasičů se podařilo ochránit okolní domy od poškození či zničení.“

Od toho dne se začala psát nová kapitola jejich životů. „Díky dobrotě našich sousedů máme kde bydlet a začínáme se znovu stavět na nohy,“ uvedl strážník městské policie v Liberci. Příběh jeho rodiny upoutal stovky lidí, kteří se jim rozhodli pomoci. Hned po tragické události začali přijíždět příbuzní a kamarádi, kteří jim pomáhali z trosek zachránit alespoň pár věcí. Další lidé posílali rodině finanční příspěvky na otevřený účet. Ozvaly se i firmy, které pomáhaly s úklidem a likvidací sutin.

Pomoc od lidí i města

„Těch, kteří nám pomohli, je opravdu mnoho – zástupci města, zaměstnavatelé, přátelé, známí i neznámí lidé, různé firmy a soukromníci. Pomoc vás všech nám pomáhá se se vším vyrovnat,“ napsal Šír v den výročí tragické události. Dodal, že se na něj stále obracejí lidé a chtějí vědět, jak a proč vlastně ke zřícení domu došlo.

„Policie ČR věc stále vyšetřuje. Bohužel naše pojištění se na škody způsobené třetí osobou nevztahuje. Jediné, co pojišťovna uhradila, bylo pojištění domácností. Dále splácíme hypotéku ve výši asi 1 400 000 korun, kterou budeme navyšovat, abychom mohli stavět,“ vysvětlil Šír.

Policie prošetřuje, zda-li nedošlo k trestnému činu obecného ohrožení. „Vyžádali jsme si expertní a znalecké zkoumání, po jehož analýze bude ve věci rozhodnuto,“ řekl mluvčí krajského ředitelství Police ČR v Liberci Vojtěch Robovský. Jeden ze znaleckých posudků podle Šíra ukázal na pochybení stavební firmy, která prováděla práce na domě. „Vše s největší pravděpodobností skončí u soudu. Podle posudku, který nám vypracoval statik, došlo hned k několika pochybením ze strany stavební firmy. Nabídli jsme jim mimosoudní vyrovnání, ale to oni odmítli, a tak jsme podali občanskoprávní žalobu,“ doplnil Milan Šír, jehož plán je postavit na původním místě nový dům.

„Devět let jsme si to tady budovali. Určitě tady chceme zůstat. Otázkou ale zůstává, co budeme stavět a v jakém rozsahu. Dům už máme vybraný, ale čekáme, až policie uzavře vyšetřování, abychom mohli připravit parcelu ke stavbě,“ předeslal Šír s tím, že do nového se s rodinou už nebude stěhovat tchyně, která s nimi ve starém domě bydlela. „Ona si staví dřevostavbu kousek od původního domu. Ta by měla být hotová do několika měsíců i díky finančním příspěvkům, které nám lidi poslali,“ dodal Milan Šír.