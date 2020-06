Ještě pořádně neodezněly peripetie spojené s koronavirovou epidemií, avšak v Petřvaldu už mají nové velké téma – supermarket Lidl. Prodejnu by chtěl investor postavit na soukromých pozemcích v ulici K Pískovně. Proti tomu se však ohradili majitelé rodinných domů, které v místě stojí. Ale nejen oni.

Záměr postavit prodejnu tohoto řetězce není nový, už se ve městě projednával jednou. Před pár dny se oznámení objevilo na úřední desce, protože zástupce investora požádal krajský úřad o posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tzv. studii EIA. Rychlost, s jakou přípravy pokračují, mnohé překvapila, což neskrývali ani na pondělním setkání obyvatel s vedením města.

„Takže vy to na radnici víte od ledna, ale nikomu jste nic neřekli?“ obořil se nevěřícně bývalý místostarosta města za ANO Rostislav Balwar na starostu Jiřího Lukšu.

Ten přiznal, že o tom věděl, ale nechtěl prý informaci šířit, dokud nebude jisté, že se skutečně bude v této věci něco dít. „Takových záměrů už tu bylo a mnohé se nikdy nerealizovaly. Tak proč s tím strašit lidi, dokud to není opravdu nutné,“ vysvětloval starosta, proč o celé záležitosti neinformoval ani zastupitele.

Co tedy říká územní plán?

Odpůrci stavby supermarketu tvrdí, že v lokalitě, kde chce firma stavět, taková stavba vyrůst nemůže, protože to podle nich nedovoluje územní plán. „Ano, je v rozporu s územním plánem a vyhláškou o posuzování vlivu staveb na životní prostředí, což v právní řeči znamená, že podle předpisů tam ta stavba nemůže být nikdy umístěna,“ řekl advokát Jaroslav Kremer, který zastupuje část lidí, kteří mají nemovitosti v sousedství pozemků, kde by měla prodejna stát.

Podle něj je zvláštní, že lidé z odboru územního plánovaní orlovské radnice, pod níž Petřvald spadá, tvrdí, že územní plán takovou stavbou v tomto místě dovoluje. Úředníci po narážce Rostislava Balwara na podivné okolnosti zpracovávání žádost, demonstrativně setkání opustili s tím, že si nenechají nadávat do úplatných úředníků.

Nespokojení lidé navíc poukazují na zvýšení hustoty dopravy v místě, zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hlučnosti. Dalším argumentem proti je tvrzení, že prodejna nabude sloužit místním ,ale z velké části lidem z nejbližšího okolo a pak těm, kteří jen projíždějí za prací do Ostravy. Tím by Petřvaldští dopláceli hlukem a nepohodlím na lidi odjinud.

Připomínky budou

Zhruba do poloviny června mají nyní lidé prostor pro podání námitek, které budou projednány při veřejném posuzování studie EIA. „Samozřejmě, že podáme námitky a nebude jich málo,“ říká advokát Kremer.

Například to, že příjezdová komunikace k prodejně, kudy by měly jezdit stovky aut denně a k tomu kamiony se zásobováním prodejny, je úzká. Investor ji sice plánuje rozšířit, jenže to se nelíbí lidem, kteří podél ulice bydlí. „Z branky bychom vstupovali rovnou do vozovky, která bude velmi frekventovaná. Navíc auta tam budou jezdi celý den,“ stěžují si lidí z ulice K Pískovně.

Mnozí se také podivovali nad výsledky hlukových zkoušek a studie, kolik místem projede aut. Závěry byly pro investora pozitivní. Jenže… „Ty zkoušky a studie se dělaly letos v polovině dubna. V době, kdy se kvůli pandemii zastavil život, jezdilo minimum aut. To se pak nelze divit, že jim vyšla příznivá čísla,“ rozčiloval se Rostislav Balwar.

Starosta: Myslím, že lidé by prodejnu chtěli

Námitky k projednávané studii EIA chce podat i město. „My samozřejmě budeme připomínkovat výsledky všech těch studií na hlučnost a dopravní zatížení v místě. Ty údaje se nám nezdají věrohodné. Chápu ovšem, že se některým lidem ten záměr nemusí líbit, ale máme informace, že lidé by takovou prodejnu chtěli. Jsou prostě pohodlní a rádi mají obchod takříkajíc „pod nosem“,“ říká kritizovaný starosta Jiří Lukša.

Dodal ještě, že město investorovi už několikrát doporučovalo pro stavbu jinou lokalitu, ten ale trvá na té v ulici K Pískovně.