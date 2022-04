Na Vysočině mají prádelnu přímo na ulici. Lidé si vyperou i peřiny nebo deky

Máte doma peřiny, které by potřebovaly vyprat a doma se vám do pračky nevejdou? Žádný problém. V Chotěboři na Havlíčkobrodsku lze už nějakou dobu k tomuto účelu využít veřejnou prádelnu přímo na ulici. Velkoobjemová pračka i sušička, do níž se vejdou nejen peřiny po babičce, ale i zimní bundy či deky, stojí u tamního obchodního domu Tesco.

Prádelna v Chotěboři u Tesca. | Foto: Deník/Roman Martínek