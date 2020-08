V kolínské průmyslové zóně vyskákali z kamionu čtyři migranti

V kamionu mířícího do průmyslové zóny Kolín Ovčáry byli ve čtvrtek 20. srpna nalezeni čtyři migranti neznámého původu. Podle informací Deníku kamion mířil do automobilky TPCA a do příjezdu policie migranty na místě hlídali zaměstnanci. Informaci o čtyřech osobách neznámé totožnosti policie potvrdila.

Zaměstnanci společnosti TPCA v průmyslové zoně Kolín - Ovčáry při nácviku evakuace. | Foto: DENÍK