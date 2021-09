Tato věc se naštěstí tak dlouho netutlala. Vyšla podle informací Deníku najevo tak, že se s ní násilník, nejspíš pod vlivem alkoholu, svěřil někomu z rodiny. Ten to „dal dál“, až se informace dostala k otci dívenky. Dívka se nejprve měla „cukat“, pak ale přiznala, co s ní otčím vyvádí. Nejspíš i v důsledku trestního řízení později svěřil soud dívku jejímu otci, u kterého dnes žije.

Pokud je dítě zneužíváno blízkými lidmi z rodiny, trvá dlouho, než se někomu svěří. Již dříve to Deníku řekl odborník na sociálně patologické jevy Jiří Škoda z ústecké Univerzity J. E. Purkyně. „Nebývá výjimkou, že zneužívání v rodině trvá celá léta a zneužívaná osoba se s ním svěří například až v dospělém věku,“ doplnil Škoda.

Kvůli jeho jednání si dívka mohla osvojit nevhodné návyky vedoucí k předčasnému zahájení pohlavního života. K tomu mohlo přispět také to, že muž 7leté pouštěl pornografické filmy.

K znásilňování docházelo po celý rok 2019 v bytě, který pachatel obýval společně se svou tehdejší družkou a jejíma dvěma dětmi. Muž své choutky ukájel na její 7leté dceři. „Této nejprve vyprávěl o tom, co je sex,“ popsala státní zástupkyně Lenka Letáčková. Pak muž dívku opakovaně líbal, prováděl jí orální sex, snažil se neúspěšně i o vaginální a anální styk. „Zneužíval autority nevlastního otce, nízkého věku a nízkých duševních a rozumových schopností nezletilé,“ dodala Letáčková.

Na čtyři roky do vězení poslal senát ústeckého krajského soudu 40letého invalidu z Děčína. Ten se v úterý 21. září dohodl s žalobkyní na vině a trestu za zločin znásilnění a několik souvisejících přečinů, kterých se dopustil vůči dceři své dřívější partnerky. Jejímu otci, který má teď dívku svěřenou v péči, musí odsouzený muž zaplatit náhradu nemajetkové újmy 30 tisíc korun. Buď už ve věznici s ostrahou, kam soud obžalovaného poslal, nebo až po propuštění musí také podstoupit ambulantní sexuologickou léčbu. Jak totiž vyplynulo během přípravného řízení, jeho ovládací schopnosti byly při zločinném jednání podstatně snížené vlivem sexuální deviace. Rozsudek je pravomocný.

