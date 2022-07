„Certifikovaná zámková vložka v alespoň třetí třídě odolnosti patří na všechny vchody do domu – včetně garáže nebo spojovacích dveří ze sklepa do obytného prostoru,“ doporučuje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz. „Zloděj si vždycky hledá nejsnazší cestu dovnitř, a vy mu ji musíte maximálně zkomplikovat. Každá minuta navíc, kterou stráví překonáváním překážek, zvyšuje šanci, že svůj pokus vzdá.“

Mnoho lidí nechává při odjezdu na dovolenou okna otevřená na ventilaci, aby po návratu nebyl v domě zatuchlý vzduch. Jenže právě tuto cestu zloději velmi často využijí k vstupu do objektu. Okna proto vždy pevně uzavřete. Zabezpečení lze zvýšit instalací bezpečnostních okenních fólií, které brání jednoduchému rozbití a zároveň mohou i zastínit vhled dovnitř, což se hodí třeba u malých okének do sklepa nebo garáže. Větší množství hotovosti, šperky, důležité dokumenty ani žádné jiné cennosti nenechávejte před odjezdem na delší dobu volně ležet v domě. Uložte je do bezpečnostní schránky v bance nebo domácího trezoru. Ideálem je trezor pevně zabudovaný, aby ho zloděj snadno neotevřel ani neodnesl.

Drobnější věci lze schovat také do bezpečnostní bedny, která může být trvale ukrytá třeba v garáži či sklepě. Nezapomeňte ani na zabezpečení zahradního domku či kůlny. Zámky, které se zadrhávají, jsou zrezlé nebo jinak poškozené, včas vyměňte. Vhodná je kombinace visacího zámku s masivní petlicí. Vybírejte takovou, která odolá náročným klimatickým podmínkám a nezradí vás při prvních mrazících. Menší nářadí a drobnosti můžete schovat do bezpečnostní bedny.

Pevný řetěz zase ochrání nástroje, zahradní traktůrek, jízdní kola či sekačku. Když se nářadí či zbytky stavebního materiálu povalují kolem domu, nahráváte zbytečně nezvaným hostům na smeč. Zlodějům předměty snadno poslouží jako nástroj k rozbití oken či vypáčení dveří. Navíc dávají jasný signál, že majitel si pravděpodobně neláme hlavu ani se zabezpečením samotného domu. Před odjezdem proto ukliďte i venku a vše pečlivě uzamkněte do zahradních domků a kůlen.

Nejsnadnější řešení? Chytré detektory

Doby, kdy domácí kamera představovala luxus pro horních deset tisíc, jsou dávno pryč. Do domu si za poměrně příznivé částky můžete instalovat vlastní bezpečnostní systém a přes kameru a wi-fi sledovat pohyb v domě i z pláže. Zloděje pak může odradit venkovní světelný spínač reagující na pohyb nebo časovač, který simuluje vaši přítomnost v domě.

Asi nejdostupnějším zabezpečením domácnosti jsou IoT (Internet of Things) detektory, které během vaší nepřítomnosti sledují pohyb, otevření dveří a oken, případně i další nezvyklé situace, jako je požár, vytopení vodou a podobně. Detektory komunikují v rádiové síti, která pokrývá většinu území České republiky, dají se tedy použít takřka všude. Komunikovat s nimi budete prostřednictvím aplikace do chytrých telefonů. Právě mobilní telefon vás pak upozorní na pohyb nebo poplach v době, kdy jsou detektory nastaveny do režimu střežení. Instalaci a nastavení IoT detektorů provádí odborná firma, ale zručnější a technicky vybavený člověk zvládne instalaci sám.

Aplikace je on-line propojena s detektory a v reálném čase vás upozorní na jakoukoli změnu stavu u každého detektoru. Vy si určujete, kdy budou detektory střežit, a současně je můžete kdykoli odpojit, například při kontrole bytu kamarádem.

Pokud chcete spoléhat na vyšší formy zabezpečení, než jsou chytré detektory, připadá v úvahu poplachový zabezpečovací a tísňový systém. Tyto systémy disponují ústřednou, která je programovatelná a zajišťuje veškeré procesy přesně podle požadavku majitele. Součástí může být i přímé připojení na pult centralizované ochrany, takže majitel svěří bezpečnost domova bezpečnostní agentuře. Zabezpečení lze zvýšit i použitím kamer, které pomohou jak majiteli, tak agentuře s ověřením poplachové informace. I v tomto případě je možné kamery sledovat na chytrém telefonu, tabletu nebo počítači.

Využít lze také třeba balíček pro krátkodobou ochranu prázdného bytu, který nabízejí bezpečnostní agentury. Z hlediska venkovního prostoru, garáží či zahradních domků je vhodná kombinace různých systémů, tedy instalace pohybových čidel, kamer či osvětlení. „Vždy však záleží na posouzení konkrétní situace daného objektu,“ konstatuje Jiří Volek, Technology Development Manager ve společnosti SECURITAS ČR. V případě rekreačních objektů odborníci doporučují doplnit zabezpečovací systém kamerovým. Při poplachu na zabezpečovacím systému lze pak jednoduše ověřit na kameře, jde-li o planý poplach, nebo o skutečné narušení objektu.

Pokud nechcete trávit dovolenou věčným kontrolováním chytrých detektorů a bezpečnostních aplikací na mobilním telefonu, lze svěřit kontrolu vaší domácnosti službě vzdáleného dohledu neboli RVS (Remote Video Solutions).

Chytří hlídači



Šikovnými pomocníky bývají kamery. Využijete je nejen během dovolené, ale pomůžou vám dohlédnout třeba i na domácí mazlíčky. Například kamera Full HD Wi-Fi mydlink DCS-8526LH nabízí úhel otáčení 340° a naklánění 110°, přitom snadno přesunete pohled do konkrétní oblasti jediným klepnutím. K dispozici je i funkce automatického sledování pohybu. Pro instalaci není potřeba žádné nářadí ani velké zkušenosti.



Pomocí kartičky s QR kódy si načtete aplikaci, vytvoříte si konto a dalším kódem (s šifrovaným heslem) přidáte nové zařízení. Vše ovládáte v aplikaci, která s vámi komunikuje hezky česky. Kvalitní síť je nutnou páteří každého bezpečnostního systému. Například chytrý router R15 EAGLE PRO AI AX1500 pokrývá signálem až 230 metrů čtverečních, ale síť můžete rozšířit třeba pomocí extenderu E15 do celého domu, včetně zahrady a garáže.