Čísla odhalila několik zajímavostí, s nimiž bude pracovat i kouč Jaroslav Šilhavý. Tady jsou klíčová fakta.

Slušňák - Petr Ševčík

0 faulů

Napomínání od rozhodčího nebylo v případě českých fotbalistům moc potřeba. Nefaulovali tak často (celkem 51 krát). Ovšem jeden hráč v tomto opravdu vynikl. Petr Ševčík, který zasáhl do všech duelů, se nedopustil jediného faulu. Naopak největším hříšníkem byl Jan Bořil (osm faulů a dvě žluté karty), Tomáš Souček měl osm provinění bez karty.

Šikula - Antonín Barák

88 % dobrých přihrávek

S balonem si takřka vždy věděl rady Antonín Barák. Na záložníka měl dobré číslo co se týče úspěšnosti přihrávek - 88 procent! Je škoda, že nedostal více prostoru (na druhou stranu - v přípravě se mu tolik nevedlo). Ve srovnání s dalšími fotbalisty z Eura už to tak oslnivé není (byl jediným českým zástupcem v elitní stovce této kategorie).

Maratonec - Tomáš Souček

vzdálenost 57,8 kilometru

Nejvíce z české reprezentace si během turnaje zaběhal Tomáš Souček. Stihl 57,8 kilometru, tedy takřka dvanáct kilometrů v každém utkání. Slušné, že? Všechny ovšem válcuje mladičký Španěl Pedri. Osmnáctiletý talent z Barcelony zvládl v šesti utkáních včetně semifinále naběhat 76,1 kilometru.

Kanón - Patrik Schick

16 střel

Asi není třeba připomínat, že Patrik Schick dal pět gólů. Ale stojí za zmínku to, že byl také nejpilnějším střelcem v týmu kouče Šilhavého. V pěti utkáních se dostal šestnáctkrát do zakončení! Devětkrát mířil mezi tyče, čímž předčil i Cristiana Ronalda. Co je problém? Ostatní (s výjimkou Tomáše Součka) už tak odvážní nebyli…

Sprinter - Tomáš Kalas

rychlost 33,1 km/hod

Řekli byste, že nejrychlejší bude útočník? Kdepak. Tento primát patří Tomáši Kalasovi, tedy stoperovi, jenž sprintoval rychlostí 33,1 km za hodinu. Pro zajímavost, jeho kolega na stejném postu Ondřej Čelůstka patřil naopak k těm nejpomalejším hráčům národního mužstva.