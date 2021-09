Jihomoravanům se momentálně nedaří. V tabulce jsou předposlední se ziskem jednoho bodu Znojemští fotbalisté tak po dvou týdnech budou mít nového kouče. Potom, co na začátku září po zápase s Vrchovinou skončil u 1. SC stratég David Langer, vedl skvadru z města nad řekou Dyjí ve dvou utkáních sportovní manažer Jakub Prokeš s asistentem Ondřejem Doudou. Ten zůstane asistentem i nadále. Skácel v minulosti vedle Opavy, trénoval napřklad Zlín, Kroměříž, HLučín nebo Nový Jičín.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.