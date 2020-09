/FOTOGALERIE/ Dolnobenešovští fotbalisté slaví první výhru v letošním ročníku MSFL. Díky povedenému prvnímu poločasu vyhráli na Vysočině, kde porazili béčko druholigové Jihlavy 2:1.

Fotbalisté Dolního Benešova mají první výhru v letošní sezoně. Vezou tři body z Jihlavy.

Hostující kouč Marcel Melecký musel řešit problémy se složením defenzivy. Vypadli mu hned dva hráči ze základní sestavy, a to Moravec s Romaněnkem. Slezanům to ale v prvním poločase nevadilo. Hráli dobře a už po pěti minutách hry šli do vedení, když Karčmařův centr uklidil za záda vlastního brankáře Růžička. Do hry Benešova se vnesl klid a na hřišti kraloval. „Hráli jsme dobře, domácí jsme k ničemu nepouštěli. Pouze odkopávali míče. Tuším, že během prvního poločasu nekopali snad jediný rohový kop,“ vracel se k utkání benešovský trenér Marcel Melecký. Tři minuty před první půli dostal Býma koňara a musel střídat. V závěru vyslal Musila kolmici do vápna, v pokutovém území došlo k faulu a sudí Mayer nařídil penaltu, kterou Labuda proměnil – 0:2.