Špatně vstoupili dolnobenešovští fotbalisté do předehrávky sedmnáctého kola MSFL. Hned v sedmé minutě po hloupé chybě inkasovali první gól. Lídr soutěže z Kroměříže nakonec zvítězil 0:2.

Dolní Benešov prohrál s lídrem | Foto: Deník/Petr Widenka

„Zápas jsme si prohráli v prvním poločase,“ přiznal trenér Dolního Benešova Marcel Melecký. „Pouštěli jsme balon do autu, jenomže jsme to vyřešili špatně a soupeř nám z toho dál gól,“ povzdechl si domácí stratég. Celou akci započal nákopem Jeleček, nakonec do prázdné branky zakončoval Votava. Jak se nakonec ukázalo, šlo o jedinou nebezpečnou akci Hanáků v prvním poločase. Nic více se nevytvořili. Benešov dobře dostupoval a favorit měl s tím velké problémy. „O to více rychlá branka mrzí. Mezihru jsme měli dobrou,“ řekl Melecký.