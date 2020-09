„Adam s námi už v pátek trénoval. Jenomže jeho hostování se nám nepodařilo papírově vyřídit,“ přiznal trenér Benešova Marcel Melecký. „Alhassan, tuším původem z Toga, už nastoupil. Jedná se o důrazného leváka, který je schopen alternovat jak na pozici stopera, tak defenzivního záložníka,“ okomentoval novou tvář šéf benešovské lavičky.

Slovácko přijelo v sestavě s Patrikem Hellebrandem, který v Uherském Hradiští hostuje z pražské Slavie. „Slovácko mělo kvalitnější kádr, bylo více na míči, ale že by si vytvořilo nějaké tutovky, to ne,“ přiznal Marcel Melecký. „My jsme měli taky pár střel,“ dodal. V 66. minutě zahráli hosté roh nakrátko, následoval centr na zadní tyč, kde byl volný Vecheta a nasměroval balon do branky. „Udělali jsme chybu, za kterou jsme zaplatili. Zápasu by určitě slušela remíza,“ podotkl Marcel Melecký.

Dolní Benešov – Slovácko B 0:1 (0:0)

Branka: 66. Vecheta. Rozhodčí: Hubený – Řezníček, Černoevič. ŽK: Kubík, Alhassan, Gebauer – Olšanský, Pernica, Hellebrand. Diváci: 173.

Benešov: Baránek – Romaněnko, Kubík, Moravec, Krejčí – Musila (59.Alhassan), Gebauer, Karčmář, Skroch (81. Foitzik) – Pecuch – Labuda (60. Býma). Trenér: Marcel Melecký.