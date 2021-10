/FOTOGALERIE/ V sobotním dopoledni se fanoušci v Hlučíně gólů nedočkali. Domácí fotbalisté remizovali s Rosicemi 0:0. Hlučínský kouč Lubomír Adler byl zklamaný, mrzel ho hlavně první poločas, ve kterém nedokázali jeho svěřenci proměňovat šance.

Hlučínští doma remizovali 0:0 s Rosicemi | Foto: Štěpánka Czyžová

„Vzhledem k průběhu zápas je bod pro nás málo,“ přiznal Adler. „Je pravdou, že první šanci měli hosté, když hned v úvodu trefili břevno, pak už to bylo ale jenom o nás,“ pokračoval šéf domácí lavičky. „Rosice se zatáhly a my jsme jen dobývali. Ke gólu nám chyběl malý kousek,“ posteskl. Dvakrát se do zakončení dral Moučka, velké nebezpečí pro brankáře Jurana znamenaly i pokusy Mládka s Neumann. Kanonýru Lokšovi se pro změnu zamotal míč mezi nohami. „Měli jsme v prvním poločase dát gól a vše by pak vypadalo jinak,“ podotkl Adler.