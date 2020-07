Třetiligový Dolní Benešov hlásí zajímavé jméno mezi tyčemi. Přípravu s místním fotbalovým klubem začal Vít Baránek, syn někdejší opory ostravského Baníku. Sedmnáctiletý talent má za sebou starty i v mládežnických reprezentacích.

Marcel Melecký, trenér Dolního Benešova | Foto: VLM

„Víťa se s námi připravuje, naskočil už i do přípravného zápasu s Frýdlantu. Na svůj věk se nejevil vůbec špatně,“ pochvaloval si staronový kouč Dolního Benešova Marcel Melecký. „Zápas s Frýdlantem nám nevyšel, dělali jsme chyby. Naše sestava byla docela omlazená,“ poznamenal kouč, který se týmem setkal poprvé v sobotu. „Vracel jsem se z dovolené a šel přímo na zápas,“ pousmál se staronový trenér, který naposledy vedl konkurenční Hlučín. „Abych pravdu řekl, moc jsem s tím nepočítal, že se do Benešova v nejbližší době vrátím. Oslovili mě samotní hráči, to potěšilo,“ doplnil bývalý prvoligový záložník. Jeho asistentem bude mladý Ondřej Adamík. „Ondra samozřejmě chce hrát, měl pokračovat v Petřkovicích, ale jde na operaci, půl roku bude bez fotbalu. Domluvili jsme se, že mi minimálně do zimy bude pomáhat,“ podotkl Marcel Melecký.