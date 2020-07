Kouč hlučínských fotbalistů Roman West ladí kádr pro nový ročník MSFL. Novou tváří je dvaadvacetiletý krajní záložník či obránce Oliver Putyera. Ambiciózní kouč by pak rád do svého týmu získal i útočníka Martina Maceje. Oba v minulém ročníku působili v druholigových Vítkovicích, navíc posledně zmiňovaný už minulosti dres Hlučína oblékal.

Nová posila FC Hlučín Oliver Putyera | Foto: VLM

„Vypadá to, že Kuba Heller a nově Oliver Putyera by u nás mohli působit. Zájem máme i o Martina Maceje,“ přiznal Roman West. Všechny tři vedl na svých předchozích štacích. „Není vyloučeno, že se k nám ještě někdo připojí, až skončí přípravy v druholigových klubech,“ řekl trenér Hlučína. Devatenáctiletý Heller je hráčem ostravského Baníku. V Dorostenecké lize se blýskl devíti góly. O tři roky starší Putyera patří Karviné, kde loni podepsal novou smlouvu, nicméně jeho posledním působištěm byly druholigové Vítkovice. Třiadvacetiletý Macej hrával za mládežnické výběry Hlučína, jeho kroky poté směřovaly do Frýdku-Místku, ostravského Baníku a Vítkovic.