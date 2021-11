Poslední zápas podzimu nedopadl pro dolnobenešovské fotbalisty dobře. Utekl jim první poločas a na hřišti ve Frýdku – Místku prohráli 1:2. Jejich jedinou branku vstřelil Tomáš Gebauer.

Dolní Benešov prohrál ve Frýdku | Foto: Štěpánka Czyžová

„Zklamání je velké. Měli jsme na to, abychom ve Frýdku bodovali,“ přiznal trenér Dolního Benešova Marcel Melecký. „Udělali jsme chyby, které soupeř potrestal. První poločas jsme doslova prospali,“ zlobil se hostující stratég. První gól padl už po čtrnácti minutách. Domácí kopali rohový kop, brankář Chvěja vyrazil balon před sebe a Raab ho nakonec uklidil do sítě. Druhý padl po centru, kdy míč na zadní tyči usměrnil do branky Kovářík. Už v nastavení první půle pak hosté dali kontaktní branku. Labuda našel naslepo Gebauera a ten překonal Květona – 2:1.