Dolnobenešovští fotbalisté si v letošním ročníku MSFL připsali první tříbodový zisk. Na domácím trávníku porazili rezervu zlínského Fastavu 2:1, když góly vítězů vstřelili Blahuta a Pecuch.

Dolní Benešov má první výhru | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Z vítězství mám radost, z výkonu už tolik ne. V prvním poločase jsme vlastními chybami poslali soupeře do pěti gólovek. Hráči si neplnili úkoly, které měli. Měli jsme obrovské štěstí, že je Zlín neproměnil. Tedy až na jeden moment,“ poznamenal trenér Dolního Benešova Marcel Melecký. Ševci šli do vedení v 36. minutě. Vrána ztratil balon a Tkáč nedal dobře chytajícími Baránkovi šanci – 0:1. „Nepochopitelné pro mě. Vrána je posledním hráčem a dělá kličku, ta mu nevyjde a my z toho dostaneme gól,“ kroutil hlavou Melecký. Benešovu se ale brzy podařilo vyrovnat. Massaniec odcentroval a Blahuta se nemýlil – 1:1. „Velmi důležitý gól. Museli jsme opět překopat sestavu. Protože se zranil Koňařík, zdravotní problémy se vrátily Labudovi,“ povzechl si Melecký.