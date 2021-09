Pekelný závěr předvedli fotbalisté Dolního Benešova v sobotním dopoledním duelu na trávníku jihlavského béčka. Ještě sedm minut před koncem prohrávali o dvě branky. Nakonec se jim ale podařilo vyrovnat na konečných 3:3.

Dolní Benešov veze bod z Vysočiny | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Zlatý bod,“ vydechl si dolnobenešovský trenér Marcel Melecký. „Mohli jsme klidně i vyhrát. Ale bohužel děláme neskutečné chyby, které soupeř dokáže potrestat. Jihlavě jsme tři branky doslova darovali,“ kroutil hlavou hostující stratég. Celek z Vysočiny šel do vedení po zaváhání defenzivních záložníků. Na druhé straně šel ze strany na jednoho protihráče Labuda, místo střely ale volil kličku. Další možnost měl po vysunutí Massaniece Karčmář, jeho pokus ale skončil na brance. „Jihlava byla hratelná. Nabádal jsem hráče k trpělivosti. Jenomže začal druhý poločas a my jsme znovu inkasovali. Po dlouhém autu domácích jsme vyrobili sérii chyb a bylo to 2:0,“ nechápal Marcel Melecký.