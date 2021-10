„Domácí měli už v prvním poločase tři velké šance. Nás ale podržel brankář Baránek. Vytáhl velké zákroky,“ chválil svého brankáře trenér Dolního Benešova Marcel Melecký. „Rosice nás v prvním poločase přehrávaly, na druhou stranu nám se podařilo udržet čisté konto,“ pokračoval kouč hostujícího výběru.

Po přestávce šli dokonce Dolnobenešovští do vedení. V 50. minutě zahrával Karčmář rohový kop a Moravec nasměroval balon do sítě. „Bohužel z vedení jsme se neradovali dlouho. Vlastními chybami jsme soupeři darovali dva góly. Hlavně ten druhý mě hodně mrzel. Nechali jsme úplně volné dva hráče,“ kroutil hlavou hostující kouč. V poslední minutě pak upravil na konečných 3:1 Fila. „Třetí gól už neberu, to jsme hráli vabank. Domácí byli sice lepším týmem, my jsme si ale zápas prohráli sami,“ zakončil trenér Melecký.

Rosice – Dolní Benešov 3:1 (0:0)

Branky: 62. Přerovský, 75. Selinger, 90. Fila – 50. Moravec. Rozhodčí: Páral – Mayer, Havlín. ŽK: Vítámvás, Dobrovodský. Diváci: 220.

Dolní Benešov: Baránek – Koňařík, Kubík, Moravec, Rončka – Pecuch (85. Wojatschke), Wybraniec, Karčmář, Skroch – Blahuta (63. Massaniec) – Latka (78. Sobek). Trenér: Marcel Melecký.