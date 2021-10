Zápas o šest bodů dolnobenešovští fotbalisté zvládli na jedničku. Díky dvěma gólům Filipa Labudy porazili Otrokovice 2:0. Trenér Meleckého těšil fakt, že jeho tým byl i herně lepí něž jeho protivník.

Dolní Benešov bral tři body | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Utkání jsme zvládli, soupeře jsme přehráli. To mě těší,“ pochvaloval si dolnobenešovský trenér Marcel Melecký. Domácí se dostali do vedení už v 9. minutě. Ruby vyslal Labudu a ten střelou o tyčku otevřel skóre. Ve 35. minutě už to bylo 2:0. Domácí kopali standardku. Odražený balon vrátil do hry Karčmář, Kubík vyhrál hlavičkový souboj a Labuda svým druhým gólem zvýšil na 2:0.