Hlučín – Bezbrankovou remízou skončil zápas MSFL mezi Hlučínem a Vyškovem. Ke třem bodům měli blíže domácí. Bohužel Tomáš Dostál neproměnil penaltu.

Hlučín opět nebyl kompletní. Zdravotní problémy nepustily do hry Krauta, Mace, Štefka, Kodeše a Jančíka. Nicméně domácí mohli jít brzy do vedení. Po akci Foltýna s Pyclíkem byl druhý jmenovaný faulován ve vápně a kopala se penalta. To bohužel Tomáš Dostál neproměnil. „Podle mě klíčový moment. Od tohoto okamžiku jsme hráli zakřiknutě. Až ve druhém poločase jsme přidali více na agresivitě. Bohužel šanci jsme si nevypracovali,“ řekl trenér Hlučína Alois Skácel. „Na druhou stranu ani soupeře jsme do žádné gólovky nepustili,“ dodal.