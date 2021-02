„Jednalo se o šikovné fotbalisty, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci, kde mají amatéři znemožněné trénování, je zbytečné aby u nás byli,“ řekl trenér FC Hlučín Roman West. „Oba odešli do olomoucké Sigmy,“ dodal. Ricardo José Mujica Piňa je čtyřiadvacetiletý fotbalista z Venezuely se stejně jako o rok starší Andrés Sampedro připravuje s béčkem Hanáků od zimy. A zatím se ve dvou zápasech s Opavou a Slováckem i v tréninku předvedli slušně. „Nejsou to ale hráči, se kterými bychom počítali do áčka,“ upozorňuje sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Venezuelci do Olomouce dorazili v rámci spolupráce s reklamním partnerem klubu. „Jejich výkonnost je zhruba na úrovni druhé a třetí ligy. Jde o to, že jim jako plnění umožníme připravovat se s námi a případně je posuneme k jinému angažmá,“ vysvětlil ve zkratce Minář. „Teď je to samozřejmě v souvislosti s covidem složitější,“ doplnil. V olomouckém béčku se už oba hráči etablovali slušně. „Oba mě zaujali obrovsky rychlou prací s míčem, dynamickou technikou. Mají i rychlý start na míč. Byl jsem zvědavý, jak si povedou v utkáních. A nakonec ukázali kvalitu,“ poznamenal trenér Augustin Chromý.

„Ricardo je ofenzivnější. Má dobrý výběr místa. Umíš si naběhnout na skrytou přihrávku. Umí se prosadit jeden na jednoho. Je to běhavý útočník. Dojde si pro míč a umí dobře vyřešit finální fázi. Ať už sám nebo připravit pro spoluhráče,“ ocenil hráče, který se před třemi lety krátce mihl v Karviné a v Česku hrál také MSFL za Hodonín. Pětadvacetiletý Andrés David Sampedro Salazar je pro změnu defenzivně laděný. „Může hrát buď čistě defenzivního záložníka, nebo kousek nad ním. Právě někdo takový nám tam chyběl nad Grygarem. Je to pracovitý hráč,“ řekl Chromý.

„Oba jsou menší, což je jejich nevýhoda. Musejí se naučit hrát více do těla. S tím má ale problémy většina našich mladých technických ofenzivních hráčů. Je potřeba hráče víc dorážet a svést souboj. Také je otázka, jak se jejich výkon bude zlepšovat se zlepšujícím se soupeřem,“ dodal kouč Chromý s tím, že do týmu zapadli bez větších problémů. „Jsou velice kamarádští, příjemní a vděční za možnost být tady. Vyzařuje z nich pozitivní duch a v kolektivu si velice rychle získávají renomé. Tak to mezi fotbalisty funguje. Když to hráč umí, tak ho spoluhráči berou,“ prohlásil. Oba fotbalisté byli prakticky domluvení s třetiligovým Hlučínem. Ten ale momentálně nemůže kvůli vládním opatřením ani trénovat. Podle Mináře tak není vyloučeno, že by v Olomouci Venezuelci zůstali i pro jarní část MSFL. „Teprve ale uvidíme, jak se všechno vyvine,“ řekl. Plánovaný start nižších fotbalových soutěží v polovině února se totiž vzhledem k nepolevující epidemii téměř jistě nestihne.