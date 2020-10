Branky: 82. Zapalač z pok. kopu - 30. R. Dostál, 34. Vengřinek. Rozhodčí: Zaoral. ŽK: Dziuba, Fokaidis - L. Kundrátek, Padych, Wolf, Hudeczek, Vengřinek, Dydowicz. ČK: 76. Hladík - 81. Wolf. Frýdek-Místek: Zouhar - Literák, Dziuba (46. Hykel), Russmann (46. Hammer), Dudek (75. Šeba), Fokaidis, Zapalač, Teplý, Bzirský (65. Jurga), Skwarczek, Hladík. Trenér: Žižka.

Hlučín: Kolenko - Wolf, Hudeczek, Mac, P. Kundrátek - Vengřinek, Opatřil (85. Massaniec) - Heller (72. Dydowicz), R. Dostál, L. Kundrátek (62. T. Dostál) - Kraut (36. Padych). Trenér: West.

Jan Žižka (trenér Frýdku-Místku): „Výsledkově jsme to nezvládli. Oproti poslednímu zápasu jsme byli málo v pohybu, druzí v soubojích. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Roman West (trenér Hlučína): „Náš klasický zápas, opět jsme měli spoustu šancí, které jsme nedokázali proměnit. Do 80. minuty jsme Frýdek k ničemu nepustili, naopak jsme mohli vést klidně i 4:0. Nakonec z toho bylo drama se šťastným koncem pro nás, kdy soupeř nedal druhou penaltu.“ (sob, rob)

OTROKOVICE - DOLNÍ BENEŠOV 5:2 (1:1)

Branky: 27. Jasenský z pok. kopu, 49. Kiška, 51. Schlehr, 57. Pančochář, 89. Bahounek - 45. Pecuch z pok. kopu, 88. Labuda. Rozhodčí: Kulička. ŽK: Koňařík - Karčmář, Alhassan. ČK: 38. Alhassan (D. B.). D. Benešov: Chvěja - Romaněnko (46. Labuda), Moravas, Alhassan, Krejčí - Musila (46. Nyanzu), Karčmář, Gorčica, Pecuch, Skroch (69. Býma) - Gebauer. Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér D. Benešova): „Přísné vyloučení, k tomu penalta, kterou sice brankář Chvěja chytí, ale pak si míč hodí do branky. Překopali jsme sestavu. Měli jsme na hlavě gól, ale Nyanzu trefil pouze brankáře. Dostali jsme ale gól z půlky střelou po zemi, pak ještě jeden a bylo rozhodnuto. Druhý poločas jsme vůbec nezvládli.“ (rob)

BANÍK OSTRAVA B - VYŠKOV 1:1 (0:1)

Branky: 88. Martiník - 42. Simr. Rozhodčí: Vostrejž. ŽK: Zálešák, Fulnek - Klesa. Baník B: Murín - Zálešák, Velner, Hasala, Fulnek (61. Kostka) - Kulig (82. Žák), Mooc - Lalkovič (46. Martiník), Martišiak (61. Barkov), Jaroň (73. Macej) - Lokša. Trenér: Smetana.

Ondřej Smetana (trenér Baníku B): „Předpokládali jsme, že to bude o prvním gólu, který se nám i přes šance vstřelit nepodařilo. Místo toho jsme po chybách sami prohrávali. Ale oklepali jsme se z toho a šli za vyrovnáním. Nakonec se to povedlo, jsme za to rádi, protože dobré týmy dvakrát za sebou neprohrávají. Měli jsme ale na víc.“ (hek)

PETŘKOVICE - VRCHOVINA 5:1 (4:0)

Branky: 10. a 21. Moučka, 11. Zajíček, 19. Wala, 89. Neumann - 83. Švanda Josef. Rozhodčí: Drozdy. ŽK: Praus - Šteffl, Michal. Petřkovice: Květon - Wala, Plesník, Mládek, Sporysz - Neumann (89. Míšanec), Praus, Lehnert (65. Holzer), Zajíček (73. Raab), Moučka (79. Raška) - J. Ptáček (76. L. Ptáček). Trenér: Adler.

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Když to zhodnotím střízlivě, tak výsledek neodpovídá obrazu hry. Soupeř byl velmi zdatný fotbalově, kombinačně, má šikovné hráče, akorát jsme věděli, že hraje na hraně rizika, hraničí to s naivitou, čehož jsme využili, do 20. minuty vedli 4:0 a v podstatě bylo po zápase.“ (hek)

Další zápasy:

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - JIHLAVA B 0:5 (0:2). Branky: 21. Ševčík, 45. Chok, 53. Ritter z pok. kopu, 62. Havlín, 68. vlastní.

UHERSKÝ BROD - ROSICE 1:0 (1:0). Branka: 44. Váňa z pok. kopu.

SIGMA OLOMOUC B - SLOVÁCKO B 1:2 (1:1). Branky: 15. Poulolo - 3. Srubek, 88. Mareček.

UNIČOV - ZLÍN B 0:1 (0:1). Branka: 20. Hrdlička.

Předehráno v pátek:

ZNOJMO - KROMĚŘÍŽ 1:3 (0:2). Branky: 87. Malár - 27. Cupák, 44. Mustafič, 88. Votava.

Středeční dohrávka 8. kola:

FRÝDEK-MÍSTEK - ROSICE 3:1 (2:0)

Branky: 19. (penalta) a 86. Teplý, 40. Bzirský - 61. Fila. Rozhodčí: Hubený. ŽK: Dziuba, Straňák - Pazourek, Kugler, Černý, Minárčik, Drbal.

Frýdek-Místek: Bárta - Hykel (84. Jurga), Straňák, Dziuba (55. Hladík), Russmann, Dudek, Fokaidis, Zapalač (88. Siedlok), Teplý (C) (90. Merta), Bzirský, Skwarczek Trenér: Žižka.

Jan Žižka (trenér Frýdku-Místku): „V první půli jsme dominovali a zaslouženě vedli o dva góly. Po přestávce soupeř hrál vabank, my ho však téměř k ničemu nepustili. Byla to zasloužená výhra.“ (sob)

TABULKA

Zdroj: Deník