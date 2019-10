Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

MSFL - 12. kolo:

PETŘKOVICE - BANÍK OSTRAVA B 0:1 (0:1)

Branka: 27. Dom. Smékal. Rozhodčí: Tomanec. ŽK: Plesník, Mišinský, Dziuba - Russmann, Velner, Raab. ČK: 60. Russmann (B.). Diváci: 411.

Petřkovice: Buček - Strakoš, Mládek (76. Tobiáš), Plesník, Sporysz - Dziuba, Mišinský (68. Honiš) - Neumann (46. Adamík), Tomšů, Wala (46. Moučka) - Szotkowski. Trenéři: Smetana a Smékal.

Baník Ostrava B: Murin - Pazdera, Velner, Mooc (23. Lehnert), Russmann - Lalkovič (64. Hasala), Žák, Dominik Smékal (84. Blahuta), Urban - Lokša (34. Buchta), Raab (73. Daniel Smékal). Trenéři: Tchuř a Staš.



Filip Smékal (trenér Petřkovic): „Je to každý zápas pořád dokola. Vytvoříme si spoustu šancí, včetně penalty, ale nedáme nic. Pak jsme potrestáni jedinou střelou mezi tyče. Ale tam jsme nebyli důslední. Bohužel fotbal se hraje na góly. Mrzí nás to, ale věřím, že to zlomíme.“

Daniel Tchuř (trenér Baníku Ostrava B): „Vítězství proti těžkému soupeři si vážíme. Především proto, že bylo podloženo velice obětavým výkonem celého týmu, vždyť jsme hráli dlouho jen v deseti. Výsledek je pozitivní i s ohledem na to, že jsme za sebou měli sérii tří proher a potřebovali jsme zabrat. Věřím, že nám to do dalšího utkání pomůže.“ (hek, noh)