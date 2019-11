Branky: 80. Gomola - 62. Teplý. Rozhodčí: Petr. ŽK: Skroch, Labuda (oba D. B.). Diváci: 340.

Dolní Benešov: Chvěja - Skroch, Romaněnko, Moravec, Haas - Pecuch (91. Spruch), Karčmář, Trajkovski (75. Baránek), Zajíček, Býma (86. Foitzik) - Gomola. Trenér: Štverka.

Frýdek-Místek: Bárta - Kebísek (45. Šohaj), Kaizar, Bialek, Hýbl - Ožvolda - Skwarczek, J. Mikulenka (46. Varadi) - Hykel (67. Visić), Teplý, Šumský. Trenér: Pulpit.

Michal Spruch (asistent trenéra Dolního Benešova): „Remíza s Frýdkem se počítá, přece jenom je to přední tým MSFL. My jsme podali dobrý výkon. Utkání bylo vyrovnané, Frýdek byl více na míči, my jsme měli šance. Za stavu 0:1 hosté nedali tutovku, my jsme pak srovnali. Mohli jsme i vyhrát, ale Labuda v závěru dvě velké šance zahodil.“

Martin Pulpit (trenér Frýdku-Místku): „Zápas byl podobný tomu, který jsme odehráli v minulém kole se Zlínem B. Opět to byla hra na jednu branku, i těch šancí jsme si dost vypracovali. Bohužel, kromě Teplého teď nemáme dalšího gólového hráče.“

BANÍK OSTRAVA B - ZNOJMO 4:0 (1:0).

Branky: 55. a 69. Foltyn, 42. Urban, 60. Smékal z pok. kopu. Rozhodčí: Kneisl. ŽK: Urban, Smékal, Bolf (všichni O.). Diváci: 220. Baník Ostrava B: Murin - Zálešák (46. Mooc), Hasala, Velner, Russmann - Urban (63. Macej), Foltyn, Dom. Smékal (60. Bolf), Žák (67. Kaloč), Lalkovič (75. Fukala) - Buchta. Trenéři: Tchuř a Staš.

Daniel Tchuř (trenér Baníku Ostrava B): „Jsme rádi, že jsme po delší době doma opět uhráli tři body. Navíc to nebylo špatné herně. Přežili jsme první šanci soupeře z brejku a pomohl nám první gól chvíli před poločasem. Znojmo to pak muselo trochu otevřít a pro nás už to bylo daleko snazší. Měli jsme více prostoru, dokázali jsme toho využít a prosadit se.“

KROMĚŘÍŽ - HLUČÍN 2:0 (1:0).

Branky: 43. a 48. Masař. Rozhodčí: Tomanec. Krejčí (H.). Diváci: 230. Hlučín: Kolenko - Wolf, Heiník, Hudeczek, Štefek - Dolba (74. M. Krejčí), Rubý (67. Štec), Opatřil, T. Dostál, Krejčí - Gros (85. Kolasa). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér Hlučína): „Náš výkon nebyl až tak špatný, jenomže jsme nedávali šance a sami vyrobili dvě hrubé chyby, které soupeř potrestal. Ve druhém poločase nás mohl do utkání vrátit Gros, který se hezky uvolnil, bohužel gól nedal. Bojujeme taky s velkou marodkou. Na lavičce jsme měli půjčené tři hráče z dorostu.“

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - PETŘKOVICE 0:6 (0:1).

Branky: 2. a 61. Neumann, 81. a 84. Szotkowski, 66. Mládek, 85. Dziuba. Rozhodčí: Mrázek. ŽK: Kriegsmann - Wala. Diváci: 355. Petřkovice: Buček - Neumann, Honiš, Plesník, Sporysz - Dziuba (86. Levčík), Mládek (82. Mišinský) - Moučka, Tomšů (86. Míšanec), Wala - Szotkowski. Trenéři: Smetana a Smékal.

Filip Smékal (trenér Petřkovic): „Výhra 6:0 se vždy hodnotí dobře. Musím pochválit kluky za to, jak to zvládli, protože je nás akorát deset, máme pár zranění. Důležité bylo, že jsme proměnili šance a od toho se odvíjel i výsledek.“

VRCHOVINA - OTROKOVICE 1:4 (0:1).

Branky: 83. Duba - 41. Minář, 62. vlastní, 66. Bahounek, 90. Vavřík. Rozhodčí: Pochylý. ŽK: Vašulka, Bahounek (oba O.). Diváci: 225.

BLANSKO - UNIČOV 2:1 (1:0).

Branky: 15. Přerovský z pok. kopu, 73. Schwendt - 85. Bača. Rozhodčí: Černý. ŽK: Buchta, Paděra - Strnad, Krč, Krayzel. Diváci: 628.

VYŠKOV - UHERSKÝ BROD 3:2 (2:0).

Branky: 20. a 91. Harba, 10. Klesa - 53. Chwaszcz, 76. Josefík. Rozhodčí: Vejtasa. ŽK: Jaroš - Malenovský, Jaroněk. Diváci: 133.

SIGMA OLOMOUC B - ROSICE 0:1 (0:1).

Branka: 15. Kirschner. Rozhodčí: Drozdy. Diváci: 148.

ZLÍN B - SLOVÁCKO B 2:1 (1:1).

Branky: 29. Janetzký, 50. Pejša - 2. Pek. Rozhodčí: Křepský. ŽK: Hnaníček - Srubek, Hladký. Diváci: 102.