Branka: 66. Vecheta. Rozhodčí: Hubený. ŽK: Kubík, Alhassan, Gebauer - Olšanský, Pernica, Hellebrand. Diváci: 173. D. Benešov: Baránek - Romaněnko, Kubík, Moravec, Krejčí - Musila (59.Alhassan), Gebauer, Karčmář, Skroch (81. Foitzik) - Pecuch - Labuda (60. Býma). Trenér: Melecký.

Marcel Melecký (trenér D. Benešova): „Vyrovnaný zápas, kterému by slušela remíza. Soupeř byl dobrý na míči, ale, že by si vytvořil spoustu šancí, to ne. Nakonec rozhodla standardka po rohu nakrátko, kdy balon propadl u zadní tyče. Je to škoda, remízu jsme si zasloužili. Jsme jaloví v ofenzivě, s tím musíme něco udělat.“ (rob)

UNIČOV - PETŘKOVICE 3:1 (2:1)

Branky: 33. Krč, 42. Komenda, 90. Ambrozek z pok. kopu - 21. Moučka. Rozhodčí: Drozdy. ŽK: Uvízl, Můčka, Vasiljev, Komenda - Sporysz, Wala, Praus, Lehnert. Diváci: 240. Petřkovice: Květon - Wala,, Plesník, Mládek, Sporysz (87. L. Ptáček) - Neumann (89. Smékal), Lehnert, Holzer, Praus (73. Raab), Moučka - J. Ptáček. Trenér: Adler.

Lubomír Adler (trenér Petřkovic): „Výsledek opět neodpovídá hře, byli jsme lepší než soupeř, který dal dva góly ze standardních situací. My navíc za stavu 1:1 nedali penaltu, ve druhém poločase jsme pak měli tři příležitosti, ale nedotáhli je. Dojem je rozpačitý, mužstvu nemám co vyčíst, ale fotbal se hraje v šestnáctkách a my góly nedáváme. S tím máme velký problém.“ (hek)

HLUČÍN - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1:0 (0:0)

Branka: 65. Kraut. Rozhodčí: Macrineanu. Diváci: 163. Hlučín: Kolenko - Wolf, Hudeczek, Mac, P. Kundrátek - Vengřinek - R. Dostál (46. Opatřil), T. Dostál (62. Rubý), L. Kundrátek - Kraut (87. Massaniec), Padych (89. Buchvaldek). Trenér: West.

Roman West (trenér Hlučína): „Čekal jsem, že to nebude jednoduché utkání. Postavil se proti nám soupeř, který dobře brání. Na druhou stranu, klidně jsme mohli vést po patnácti minutách 2:0, jenomže jsme trefili břevno a tyčku. Bylo to o trpělivosti, nakonec jsme se gólu dočkali, dopomohli k němu i střídající hráči. Ukázalo se, že na lavičce máme kvalitu.“ (rob)

UHERSKÝ BROD - BANÍK OSTRAVA B 1:1 (0:1)

Branky: 69. Švrček - 3. Lokša. Rozhodčí: Pfeifer. ŽK: Kulig (O.). Diváci: 385. Baník B: Murín - Zálešák, Velner, Blahuta, Fulnek - Žák, Kulig (62. Wojatschke) - Jaroň, Martiník (62. Mooc), Azevedo (71. Kostka) - Lokša (78. Martišiak). Trenér: Smetana.

Ondřej Smetana (trenér Baníku B): „Mohli jsme se proti houževnatě bránícímu týmu prosadit víc. Zápas jsme měli relativně pod kontrolou, šli brzy do vedení, ale nedali jsme více branek. Soupeř nás ohrožoval z protiútoků, jeden mu vyšel a potrestal nás. Škoda ztráty, zvlášť když jejich gólu předcházela naše velká šance.“ (hek)

ZLÍN B - SIGMA OLOMOUC B 2:2 (1:1)

Branky: 34. Slaměna z pok. kopu, 53. Kolář - 32. Zmrzlý, 49. Yunis. Rozhodčí: Dudek. ŽK: Pafka - Grygar, Zmrzlý. Diváci: 155.

VYŠKOV - JIHLAVA B 3:0 (0:0)

Branky: 81. a 86. Nieslanik, 55. Simr. Rozhodčí: Vostrejž. Diváci: 300.

ROSICE - OTROKOVICE 0:2 (0:0)

Branky: 50. Minář, 92. Schlehr. Rozhodčí: Marek. ŽK: Bahounek, Dekleva (oba O.). Diváci: 310.

VRCHOVINA - KROMĚŘÍŽ 0:1 (0:0)

Branka: 80. Votava. Rozhodčí: Rosický. ŽK: Duda, Feik - Cupák. Diváci: 325.

Předehráno ve středu:

ZNOJMO - FRÝDEK-MÍSTEK 3:4 (2:1)

Branky: 14. a 65. Okleštěk, 40. Štrombach - 54. a 84. (penalta) Teplý, 27. Žondra, 71. Zapalač. Rozhodčí: Křepský. ŽK: Longo - Žondra, Kebísek, Teplý. ČK: 62. Žondra (F-M). Diváci: 230. Frýdek-Místek: Bárta - Dudek (46. Kebísek, 52. Hladík), Literák, Straňák, Russmann - Skwarczek, (90. Hammer), Dziuba, Bzirský (46. Teplý) - Hykel, Žondra, Zapalač (89. Křenek). Trenér: Hubník.

Michal Hubník (trenér Frýdku-Místku): „Třikrát jsme prohrávali, přesto máme všechny body. Cítil jsem soudržnost, týmovost a touhu něco s tím udělat. Dali jsme do toho všechno, museli jsme i zariskovat, ale zaslouženě jsme to otočili a vyhráli.“ (sob)

Zdroj: Deník/Marie Rodovská