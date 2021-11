Fotbalový Dolní Benešov se představil v sobotu na domácím trávníku. Hostil jednoho z favoritů MSFL, a to béčko olomoucké Sigmy. Dolnobenešovští na rozdíl od soupeře své šance neproměnili a prohráli 0:2.

Dolní Benešov nestačil na béčko Sigmy. | Foto: Štěpánka Czyžová

„Měli jsme dobré vstupu do obou poločasů. Jenomže se nám naše šance nepodařilo proměnit,“ podotkl trenér Dolního Benešova Marcel Melecký. Do první se dostal hlavou Labuda, druhou měl Wojatschke, který zavíral akci na zadní tyči, jenomže hostující obránce odvrátil balon na rohový kop. „Soupeř byl efektivnější. Dal celkem šťastný gól a šel do vedení,“ pokračoval trenér Benešova.