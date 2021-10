„Soupiska Baníku budila respekt. Přijeli s několika hráči ligového áčka,“ řekl na začátku svého zápasového rozboru trenér Dolního Benešova Marcel Melecký. Jeho tým si vypracoval první šanci. Wojatschke vysunul Wybraniece, ten běžel sám na brankáře Murina, ale nepřekonal ho. „Škoda, že jsme šanci nevyužili. Bohužel o pár okamžiků později jsme špatně přebrali hráče a Baník toho využil. Chvěja poslal balon do protipohybu brankáře Baránka,“ popisoval trenér první gólovou situaci dolnobenešovský trenér. „Baník měl převahu, ale v prvním poločase nám gól už nedal,“ zvedl prst Melecký.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.