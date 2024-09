Hodonín nastoupil do zápasu i s čerstvou opavskou posilou Tomášem Vincourem. Nicméně domácí už po devíti minutách hry inkasovali. Moučka poslal centr do vápna a Kania hlavou překonal brankáře Petráše. „Hráli jsme dobře organizovaně. Byli jsme klidnější na míči a snažili jsme se hrozit z brejkových situací,“ uvedl hlučínský trenér Lukáš Černín. „I když nám do vápna létaly centry, soupeře jsme do vyložené šance nepustili,“ pochvaloval si hostující stratég.

Ve druhém poločase mohl Hlučín vedení navýšit. Těsně vedle branky zakončoval Abdoulkarim, další možnosti měli Kania s Havranem a Smékal. Ani jeden ale míč do sítě nenasměroval. „Je škoda, že se nám nepodařilo naše vedení navýšit. Mohli jsme utkání dohrávat ve větším klidu. Když to shrnu, utkání jsme zaslouženě vyhráli. Dobrý pocit mám z naší defenzivy,“ uzavřel Lukáš Černín.

Hodonín – Hlučín 0:1 (0:1)

Branka: 9. Kania. Rozhodčí: Julinek – Černoevič, Jahoda. ŽK: Dressler, Švantner – Plesník, Moučka. Diváci: 240.

Hlučín: Murin – Kovala, Plesník, Hasala, Kolaska – Kania (79. Wala), Cabadaj (79. Buchvaldek), Mládek (90. Šrek), Moučka (69. Havran) – Smékal (69. Ptáček), Abdoulkarim. Trenér: Lukáš Černín.