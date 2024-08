Do druhého poločasu vstoupili Hlučínští podstatně lépe. „Chtěli jsme být nebezpečnější, více aktivnější, a to se nám na začátku druhé půle dařilo,“ byl spokojenější Lukáš Černín. Hned po dvou minutách hry našel Cabadaj Abdoulkarima a jeho hlavičkový pokus s vypětím sil vyrážel gólman Mrózek. O pár chvilek později vychytal Kaniu. To nebylo vše. Do další velké šance se dostal znovu Abdoulkarim, který nechal opět vyniknout třineckého gólmana.

Jenomže přišla 53. minutě přišly pro Černínův výběr komplikace. Po nedovoleném zákroku totiž putoval předčasně pod sprchy Mládek. „Faul to byl, za mě ale červená karta z kategorie přísných,“ řekl domácí kouč.

Hlučín do kolen nepadl. „Hráli jsme stále stejně, jako na začátku druhého poločasu. A za to jsme byli odměněni,“ podotkl Lukáš Černín. Kovala dal přesnou přihrávku na střed hřiště, kde byl Moučka. Ten chytrou střelou nedal třineckému brankáři šanci – 1:1.

„Třinec sice chtěl s výsledkem ještě udělat, to jsme mu ale nedovolili. Remízu jsme udrželi. Vzhledem k tomu, že jsme dohrávali v deseti, tak bod bereme,“ zakončil Lukáš Černín.

Hlučín – Třinec 1:1 (0:1)

Branky: 66. Moučka – 27. Dedič. Rozhodčí: Vejtasa – Malý, Dudek. ŽK: Plesník – Zinhasovič, Dedič, Samiec. ČK: 53. Mládek. Diváci: 317.

Hlučín: Murin - Kovala, Hasala, Plesník, Kolaska - Šrek (69. Praus), Cabadaj (85. Buchvaldek) - Kania (69. Havran), Mládek, Moučka (75. Wala) - Abdoulkarim (85. Smékal). Trenér: Lukáš Černín.