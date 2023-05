Měli to celkově pod kontrolou. Fotbalisté Hlučína zvítězili v sobotním zápase 27. kola MSFL v Markvartovicích nad Vítkovicemi 5:1 a drží se na prvním místě tabulky. Ostravané zůstávají beznadějně poslední.

Fotbalisté Hlučína. | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

Favorita nasměrovali ke třem bodům v závěru prvního poločasu Šindler a Holzer. Po přestávce sice snížil domácí Repa, Hlučín ale okamžitě odskočil a nakonec slavil jasnou výhru. Dvakrát se trefil Zajíček, jednou Wala.

„S výsledkem a třemi body jsem spokojen, s výkonem už tolik ne. Prvních patnáct minut druhého poločasu nám vůbec nevyšlo, domácí snížili na 2:1 a hrozili. Naštěstí pro nás nic nadějného nedotáhli,“ řekl Deníku trenér Hlučína Filip Smékal.

„Ukázalo se, že vést po půli s papírově slabším soupeřem 2:0 nemusí být snadné. Hráči přestali dělat to, co mají. Pomohli jsme si až gólem na 3:1, který nás uklidnil. Nebylo to tak jednoduché, jak to podle skóre vypadá,“ dodal Filip Smékal.

MSFL – 27. kolo (sobota 6. 5. 2023):

MFK Vítkovice – Hlučín 1:5 (0:2)

Branky: 52. Repa – 57. a 73. Zajíček, 33. Šindler, 44. Holzer, 70. Wala. Rozhodčí: Tomanec – Poláček, Šimoník. ŽK: Bystřičan, Richtár (oba Vítkovice). Diváci: 350.

Hlučín: Kolenko – Wala, Plesník, Holzer, Kolaska - Kovala, Praus (78. Hasala) - Zajíček (78. Frébort), Mládek (58. D. Smékal), Buchvaldek (66. Kocur) - Šindler (58. Ptáček). Trenér: F. Smékal.