První porážku v letošní sezoně si zapsal třetiligový Hlučín. Na hřišti v Uherském Brodu se Slezané nedokázali prosadit. Jediný gól vstřelil Martiš z pokutového kopu a domácí vyhráli 1:0.

Dominik Smékal (uprostřed) se zranil při rozcvičce sobotního duelu s Uherským Brodem. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Zápas nám nevyšel. Na klucích byla vidět únava. Úterní pohárový zápas s Baníkem nás stal hodně fyzických sil,“ začal o sobotním duelu hovořit jeden z hlučínských trenérů Filip Smékal. „Domácí celek bránil v deseti lidech a hrál jednoduše. Těžko jsme k soupeři dostávali a v prvním poločase jsme do žádné velké šance nedostali,“ pokračoval hostující stratég. Jediný gól padl ve druhé minutě natavení. „Udělali jsme chybu, soupeř šel do brejku. Nakonec z toho byl faul na rohu šestnáctku. Bohužel rozhodčí ho viděl uvnitř vápna. Domácí kopali penaltu a šli do vedení,“ poznamenal Filip Smékal.

Po přestávce chtěl Hlučín s výsledkem něco udělat. Blízko k vyrovnání měl Kania. Jeho pokus ale zastavila tyč. Dal možnost měl Moučka, ale ten z dobré pozice poslal míč vedle branky. „Porážka mrzí, navíc se nám zranili dva hráči. Musíme jít ale dál a připravit se na utkání s béčkem ostravského Baníku,“ zakončil Filip Smékal.

Uherský Brod – FC Hlučín 1:0 (1:0)

Branka: 45+2. Martiš (pen.). Rozhodčí: Mayer – Machorek, Malimánek. ŽK: Masař, Bulka – Kovala, Holzer, Aririerisim, Murín, Praus. Diváci: 201.

Hlučín: Murín – Tomšů, Hasala (46. Aririerisim), Holzer, Kolaska – Buchvaldek, Kovala - Moučka, Mládek, Kania – Kobza. Trenéři: Ondřej Smetana, Filip Smékal.