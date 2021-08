Fotbalisté Dolního Benešova se v sobotu představili před vlastními fanoušky. Radost jim ale udělat nedokázali. Favorizovanému Uničovu podlehli v utkání 2. kola MSFL 0:3, v nastavení navíc viděl zbytečnou červenou kartu Kubík.

Fotbalisté Dolního Benešova prohráli v sobotním utkání 2. kola MSFL s Uničovem 0:3. | Foto: FC Dolní Benešov

Dolnobenešovští do utkání nevstoupili vůbec špatně, prosadit se ale nedokázali. „Prvních dvacet minut jsme předvedli asi to nejlepší, co jsme mohli. Soupeře jsme možná i trochu zaskočili, dobře jsme hráli kombinačně,“ začal utkání hodnotit domácí stratég Marcel Melecký.