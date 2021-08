Domácí neměli špatných prvních dvacet minut, gólovky Hasaly a Zajíčka ovšem zůstaly nevyužity. Hlučínští se nicméně dočkali ve 28. minutě, když otevřel skóre Lokša. O vyrovnání se bohužel pro Hlučín už za minutu postaral Partl.

„Do dvacáté minuty jsme nehráli špatně, chvílemi to kvalitu mělo. Optimální to ale nebylo. Soupeř hrál zataženě a čekal na naše chyby, kterých jsme udělali spoustu,“ litoval po utkání trenér Hlučína Lubomír Adler.

„Dali jsme sice hezký gól na 1:0, ale místo toho, abychom se uklidnili, chyby začali dělat zkušení hráči, kteří by to měli v klidu uhrát. To se jim bohužel nedařilo,“ pokračoval hlučínský stratég v hodnocení.

Podle Adlerových představ nebyl ani druhý poločas, ve kterém vstřelil vítěznou branku Vrchoviny v 52. minutě Vícha.

„Soupeř to odmakal, odjezdil, naopak my jsme byli jaloví a z naší strany chyběla kreativita a dynamika. Strašnou spoustu míčů jsme nakopávali, neměli jsme kvalitu na to, abychom hráli kombinačně. Náš pohyb nebyl dobrý, porážka nás mrzí,“ uzavřel kouč Hlučína.

2. kolo MSFL (6. 8. 2021):

Hlučín – Vrchovina 1:2 (1:1)

Branky: 28. Lokša – 29. Partl, 52. Vícha. Rozhodčí: Drozdy – Tomanec, Poláček. ŽK: Moučka, Lehnert, Kundrátek – Boušek, Michal, Šmída, Duba. Diváci: 408.

Hlučín: Lapeš – Wala, Plesník, Hasala, Lehnert – Neumann (65. Moučka), Praus, Tomšů (46. Mládek), Hykel (65. Dostál) – Lokša (75. Kundrátek), Zajíček. Trenér: Adler.