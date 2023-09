Hlučín posiluje. Ulovil kamerunského útočníka a Dostála z Opavy

Fotbalový Hlučín hlásí velký návrat. Do klubu se vrací ze Slezského FC Opava ofenzivně laděný záložník Radim Dostál. Kromě něj klub angažoval i pětadvacetiletého útočníka z Kamerunu Florentina Emmanuela Bouoliho Effu. Oba by měli naskočit do večerního duelu s rezervou ostravského Baníku.