Lukáši, máte tři body, ze strany Opavy to ale dneska bylo hodně utrápené…

Pro nás bylo důležité hlavně to, abychom zápas zvládli. Po utkání už se úplně nedíváme na to, jaký náš výkon byl, i když samozřejmě víme, že nebyl úplně optimální. Předtím jsme hráli dvě kola dobře a body jsme neměli. Takže pro nás to jsou tři body, které jsme hodně potřebovali.

Cítili jste na sebe určitý tlak? Čekalo se, že vyhrajete…

Já osobně tlaky úplně nevnímám, ale asi jsme to trochu cítili. Bylo to hodně důležité utkání, kdybychom ho nezvládli, mohli jsme vstup do soutěže považovat za špatný. Věřím, že se tímhle zápasem odrazíme.

Vyškov se víceméně zatáhl v deseti lidech. Jak náročné bylo hrát do zahuštěné obrany?

Bylo to těžké. Na několik z nás hráli osobky, takže úplně nefungovalo odskakování, museli jsme hrát hodně za řadu. Když jsme to zahráli, tak nám pak míče utíkaly do autů. Bylo hodně náročné se do jejich obrany dostat.

Ze strany Vyškova tam byla také spousta ostrých zákroků…

Zápas bolel, ale tak to holt je. Nejdůležitější je, že jsme to zvládli.

Vy jste zápas jedinou brankou rozhodl. Velký kus práce při ní odvedl Josef Celba…

Přesně tak. Pepovi patří velká pochvala, dohrál to až do konce a pak mě skvěle našel. Já jsem to potom naštěstí trefil, ale rozhodně se z velké části jedná o gól Pepy.

V posledních měsících vám to moc nepadalo. Oddychl jste si?

Jsem rád, že jsem konečně gól dal, i když jsem samozřejmě nejradši za to, že jsme vyhráli. Každopádně mě těší, že jsem k tomu takto přispěl. Snad jsem to trošku protrhl.

Trenér vás ve druhém poločase střídal, vypadalo to, že trochu kulháte. Byly to křeče?

Ano, možná to bylo trochu dáno i počasím, protože kilometrů máme naběháno hodně. Jak říkám, možná to bylo způsobeno počasím.

Jak jste pak zápas prožíval z lavičky?

Byly to obrovské nervy. Stalo se přesně to, co jsme si v poločase řekli, že nechceme. Chtěli jsme přidat druhý gól, abychom se nemuseli o výhru strachovat až do konce. Bohužel se nám to ale nepovedlo. Byli jsme si vědomí důležitosti utkání, takže jsme nechtěli udělat žádnou chybu a dávali to jednoduše nahoru.

Po zápase v Brně vás trenér trošku zkritizoval za vyřešení jedné útočné situace, kdy jste místo střely nahrával. Řešili jste to spolu?

V týdnu jsme se o tom bavili. Ptal se mě, jak jsem situaci viděl, potom se mi trošku omlouval, že z videa to vypadalo trošku jinak, než na hřišti. Takže tam je to v pohodě, máme to vyřešené. Samozřejmě jsem se ale dneska trošku více soustředil na střelbu.