„Je pravdou, že o naše kluky je zájem. S tím jsme ale museli počítat,“ řekl Deníku trenér FC Hlučín Filip Smékal. „Pokud k odchodům dojde, budeme muset na ně zareagovat. Potenciální posily vytipované máme,“ pokračoval úspěšný kouč. Obránce Radim Plesník absolvoval zkoušku v druholigové Karviné. „Podle Radimových slov zkouška dopadla dobře. Vím, že zájem má o něj i Opava,“ prozradil hlučínský stratég. „Do Opavy by měli na zkoušku odejít v lednu i Vojta Wala a Tomáš Buchvaldek,“ prozradil.

Otazník visí také nad plzeňským katem Dominikem Smékalem. „Dominik řeší zahraniční angažmá. Vypadá to, že na devětadevadesát procent by měl odejít,“ podotkl Filip Smékal. „O odchodech bychom měli mít jasno do začátku přípravy,“ dodal.